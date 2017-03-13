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市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 07:43 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月14日至3月21日

    路透3月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告
的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS
-具体时间未定)。
    
 公布日期    公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
             间                  
 2017-03-15  AMC      ORCL.N     Q3 2017 甲骨文(Oracle)
 2017-03-16  BMO      DG.N       Q4 2016 Dollar General Corp 
 2017-03-16  AMC      ADBE.OQ    Q1 2017 Adobe Systems Inc 
 2017-03-17  BMO      PGR.N      February 2017 Progressive Corp 
 2017-03-17  BMO      TIF.N      Q4 2016 蒂芙尼(Tiffany)
 2017-03-20  AMC      CTAS.OQ    Q3 2017 Cintas Corp 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张涛；审校 徐文焰)
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