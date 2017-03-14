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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 07:55 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月15日至3月22日

    路透3月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如
无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
    
 公布日期      公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2017-03-15    AMC       ORCL.N      Q3 2017 甲骨文(Oracle)
 2017-03-16    BMO       DG.N        Q4 2016 Dollar General Corp 
 2017-03-16    AMC       ADBE.OQ     Q1 2017 Adobe Systems Inc 
 2017-03-17    BMO       PGR.N       2017年2月 Progressive Corp 
 2017-03-17    BMO       TIF.N       Q4 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co )
 2017-03-20    AMC       CTAS.OQ     Q3 2017 Cintas Corp 
 2017-03-21    BMO       GIS.N       Q3 2017 General Mills Inc 
 2017-03-21    BMO       LEN.N       Q1 2017 Lennar Corp 
 2017-03-21    AMC       NKE.N       Q3 2017 耐克(Nike Inc )
 2017-03-21    20:15     FDX.N       Q3 2017 联邦快递(FedEx)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张涛；审校 杜明霞)
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