《美国上市公司业绩公布日程表》--3月16日至3月23日

路透3月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告 的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS -具体时间未定)。 公布日期 公布 公司代 业绩季度及公司名称 时间 码 2017-03-16 BMO DG.N Q4 2016 Dollar General Corp 2017-03-16 AMC ADBE.OQ Q1 2017 Adobe Systems Inc 2017-03-17 BMO PGR.N 2017年2月 Progressive Corp 2017-03-17 BMO TIF.N Q4 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co) 2017-03-20 AMC CTAS.OQ Q3 2017 Cintas Corp 2017-03-21 BMO GIS.N Q3 2017 General Mills Inc 2017-03-21 BMO LEN.N Q1 2017 Lennar Corp 2017-03-21 AMC NKE.N Q3 2017 耐克(Nike Inc) 2017-03-21 20:15 FDX.N Q3 2017 联邦快递(FedEx Corp) 2017-03-22 AMC PVH.N Q4 2016 PVH Corp 2017-03-23 BMO ACN.N Q2 2017 埃森哲(Accenture) 2017-03-23 BMO CAG.N Q3 2017 Conagra Brands Inc 2017-03-23 AMC MU.OQ Q2 2017 美光(Micron Technology Inc) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张涛;审校 杜明霞)