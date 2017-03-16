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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 08:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月16日至3月23日

    路透3月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告
的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS
-具体时间未定)。
  
 公布日期     公布   公司代   业绩季度及公司名称
              时间   码       
 2017-03-16   BMO    DG.N     Q4 2016 Dollar General Corp
 2017-03-16   AMC    ADBE.OQ  Q1 2017 Adobe Systems Inc
 2017-03-17   BMO    PGR.N    2017年2月 Progressive Corp
 2017-03-17   BMO    TIF.N    Q4 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co)
 2017-03-20   AMC    CTAS.OQ  Q3 2017 Cintas Corp
 2017-03-21   BMO    GIS.N    Q3 2017 General Mills Inc
 2017-03-21   BMO    LEN.N    Q1 2017 Lennar Corp
 2017-03-21   AMC    NKE.N    Q3 2017 耐克(Nike Inc)
 2017-03-21   20:15  FDX.N    Q3 2017 联邦快递(FedEx Corp)
 2017-03-22   AMC    PVH.N    Q4 2016 PVH Corp
 2017-03-23   BMO    ACN.N    Q2 2017 埃森哲(Accenture)
 2017-03-23   BMO    CAG.N    Q3 2017 Conagra Brands Inc
 2017-03-23   AMC    MU.OQ    Q2 2017 美光(Micron Technology Inc)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张涛；审校 杜明霞)
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