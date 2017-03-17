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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 08:33 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月17日至3月24日

    路透3月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
。
  
    
 公布日期      公布时间    公司代码  业绩季度及公司名称
 2017-03-17    BMO         PGR.N     2017年2月 Progressive Corp
 2017-03-17    BMO         TIF.N     Q4 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co)
 2017-03-20    AMC         CTAS.OQ   Q3 2017 Cintas Corp
 2017-03-21    BMO         GIS.N     Q3 2017 General Mills Inc
 2017-03-21    BMO         LEN.N     Q1 2017 Lennar Corp
 2017-03-21    AMC         NKE.N     Q3 2017 耐克(Nike Inc)
 2017-03-21    20:15       FDX.N     Q3 2017 联邦快递(FedEx Corp)
 2017-03-22    AMC         PVH.N     Q4 2016 PVH Corp
 2017-03-23    11:30       CAG.N     Q3 2017 Conagra Brands Inc
 2017-03-23    BMO         ACN.N     Q2 2017 埃森哲(Accenture PLC)
 2017-03-23    AMC         MU.OQ     Q2 2017 美光(Micron Technology Inc)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张涛；审校 杜明霞)
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