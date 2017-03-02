版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 09:45 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月2日至3月9日

    路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说
明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期           公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2017/3/2(预估)     BMO       SPLS.OQ     Q4 2016 史泰博(Staples) 
 2017/3/2           BMO       KR.N        Q4 2016 克罗格(Kroger)
 2017/3/2           AMC       ADSK.OQ     Q4 2017 欧特克(Autodesk)
 2017/3/2           21:15     COO.N       Q1 2017 Cooper Companies Inc
 2017/3/2           21:15     COST.OQ     Q2 2017 好市多(Costco Wholesale)
 2017/3/3           BMO       PGR.N       Q4 2016 前进保险(Progressive)
 2017/3/7           13:00     BFb.N       Q3 2017 Brown-Forman Corp
 2017/3/7           AMC       HRB.N       Q3 2017 H & R Block Inc
 2017/3/7           AMC       URBN.OQ     Q4 2017 Urban Outfitters Inc
 2017/3/9           12:00     SIG.N       Q4 2017 Signet Jewelers Ltd
 2017/3/9           AMC       ULTA.OQ     Q4 2016 Ulta Beauty Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐