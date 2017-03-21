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市场报道 | 2017年 3月 21日 星期二 10:21 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月21日至3月28日

    路透3月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GM
T时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。  
    
 公布日期            公布时间      公司代码       业绩季度及公司名称
 2017-03-21          BMO           GIS.N          Q3 2017 General Mills Inc
 2017-03-21          BMO           LEN.N          Q1 2017 Lennar Corp
 2017-03-21          AMC           NKE.N          Q3 2017 耐克(Nike Inc)
 2017-03-21          20:15         FDX.N          Q3 2017 联邦快递(FedEx Corp)
 2017-03-22          AMC           PVH.N          Q4 2016 PVH Corp
 2017-03-22          AMC           CTAS.OQ        Q3 2017 Cintas Corp
 2017-03-23          11:30         CAG.N          Q3 2017 Conagra Brands Inc
 2017-03-23          BMO           ACN.N          Q2 2017 埃森哲(Accenture PLC)
 2017-03-23          AMC           MU.OQ          Q2 2017 美光(Micron Technology Inc)
 2017-03-27          AMC           RHT.N          Q4 2017 红帽
 2017-03-28(预估)    BMO           CCL.N          Q1 2017 Carnival Corp
                                                  
 2017-03-28          BMO           DRI.N          Q3 2017 Darden Restaurants
                                                  
 2017-03-28          BMO           MKC.N          Q1 2017 味好美
                                                  
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖；审校 陈宗琦)
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