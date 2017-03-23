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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 10:36 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月23日至3月30日

    路透3月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公
司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间
未定)。  
    
 公布日期     公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 2017-03-23   11:30     CAG.N      Q3 2017 Conagra Brands Inc
 2017-03-23   BMO       ACN.N      Q2 2017 埃森哲(Accenture PLC)
 2017-03-23   AMC       MU.OQ      Q2 2017 美光(Micron Technology Inc)
 2017-03-27   AMC       RHT.N      Q4 2017 红帽(Red Hat)
                                   
 2017-03-28   BMO       CCL.N      Q1 2017 Carnival Corp
 2017-03-28   BMO       DRI.N      Q3 2017 Darden Restaurants
                                   
 2017-03-28   BMO       MKC.N      Q1 2017 味好美(McCormick)
                                   
                                   
 2017-03-29   BMO       PAYX.OQ    Q3 2017 Paychex Inc 
                                   
                                   
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖；审校 杜明霞)
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