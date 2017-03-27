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市场报道 | 2017年 3月 27日 星期一 10:03 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月27日至4月3日

    路透3月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
。  
    
 公布日期      公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2017-03-27    AMC       RHT.N       Q4 2017 红帽(Red Hat)
                                     
 2017-03-28    BMO       CCL.N       Q1 2017 嘉裕(Carnival)
 2017-03-28    BMO       DRI.N       Q3 2017 Darden Restaurants
                                     
 2017-03-28    BMO       MKC.N       Q1 2017 味好美(McCormick)
                                     
                                     
 2017-03-29    BMO       PAYX.OQ     Q3 2017 Paychex Inc 
                                     
                                     
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 汪红英)
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