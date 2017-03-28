版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 09:28 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月28日至4月4日

    路透3月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。  
    
 公布日期      公布时间    公司代码     业绩季度及公司名称
 2017/3/28     BMO         CCL.N        Q1 2017 嘉裕(Carnival)
 2017/3/28     BMO         DRI.N        Q3 2017 Darden Restaurants Inc
 2017/3/28     BMO         MKC.N        Q1 2017 味好美(McCormick)
 2017/3/29     BMO         PAYX.OQ      Q3 2017 Paychex Inc
 2017/4/4      BMO         AYI.N        Q2 2017 Acuity Brands Inc
 2017/4/4      BMO         GPN.N        Q3 2017 Global Payments Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐