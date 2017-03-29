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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 08:58 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月29日至4月5日

    路透3月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A
MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。  
  
 公布日期     公布时间    公司代码     业绩季度及公司名称
 2017/3/29    BMO         PAYX.OQ      Q3 2017 Paychex Inc
 2017/4/4     BMO         AYI.N        Q2 2017 Acuity Brands Inc
 2017/4/4     BMO         GPN.N        Q1 2017 Global Payments Inc
 2017/4/5     11:00       WBA.OQ       Q2 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance)
 2017/4/5     BMO         MON.N        Q2 2017 孟山都(Monsanto)
 2017/4/5     AMC         BBBY.OQ      Q4 2016 Bed Bath & Beyond Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 汪红英)
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