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市场报道 | 2017年 4月 10日 星期一 08:40 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月10日至4月17日

    路透4月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说
明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。  

 公布日期      公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
               间                  
 2017-04-12    11:00    FAST.OQ    Q1 2017 Fastenal Co   
 2017-04-12    BMO      DAL.N      Q1 2017 达美航空(Delta Air Line)
 2017-04-13    12:00    WFC.N      Q1 2017 富国银行(Wells Fargo)
 2017-04-13    BMO      JPM.N      Q1 2017 摩根大通  
 2017-04-13    BMO      C.N        Q1 2017 花旗
 2017-04-13    BMO      PNC.N      Q1 2017 PNC Financial Services Group Inc   
 2017-04-17    11:00    DOV.N      Q1 2017 Dover Corp   
 2017-04-17    BMO      MTB.N      Q1 2017 M&T Bank Corp   
 2017-04-17    BMO      DISH.OQ    Q1 2017 DISH Network Corp   
 2017-04-17    BMO      OMC.N      Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group)   
 2017-04-17    BMO      JBHT.OQ    Q1 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 2017-04-17    AMC      NFLX.OQ    Q1 2017 Netflix Inc   
 2017-04-17    AMC      YHOO.OQ    Q1 2017 雅虎(Yahoo!) 
 2017-04-17    AMC      UAL.N      Q1 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings
                                   )  
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 白云)
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