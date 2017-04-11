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市场报道 | 2017年 4月 11日 星期二 08:21 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月11日至4月18日

    路透4月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 
       
 公布日期          公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 2017-04-12        11:00     FAST.OQ    Q1 2017 Fastenal Co   
 2017-04-12        BMO       DAL.N      Q1 2017 达美航空(Delta Air Line)
 2017-04-13        12:00     WFC.N      Q1 2017 富国银行(Wells Fargo)
 2017-04-13        BMO       JPM.N      Q1 2017 摩根大通  
 2017-04-13        BMO       C.N        Q1 2017 花旗
 2017-04-13        BMO       PNC.N      Q1 2017 PNC Financial Services Group Inc   
 2017-04-17        BMO       MTB.N      Q1 2017 M&T Bank Corp   
 2017-04-17(预估)  BMO       DISH.OQ    Q1 2017 DISH Network Corp   
 2017-04-17(预估)  BMO       OMC.N      Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group)  
 2017-04-17        BMO       JBHT.OQ    Q1 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 2017-04-17        AMC       NFLX.OQ    Q1 2017 Netflix Inc   
 2017-04-17(预估)  AMC       YHOO.OQ    Q1 2017 雅虎(Yahoo!) 
 2017-04-17        AMC       UAL.N      Q1 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings
                                        )  
 2017-04-18        12:00     GWW.N      Q1 2017 W W Grainger Inc   
 2017-04-18        BMO       BAC.N      Q1 2017 美国银行
 2017-04-18        BMO       RF.N       Q1 2017 Regions Financial Corp   
 2017-04-18        BMO       UNH.N      Q1 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 
 2017-04-18        BMO       CMA.N      Q1 2017 Comerica Incorporated   
 2017-04-18        BMO       PGR.N      March 2017 前进保险(Progressive)
 2017-04-18(预估)  BMO       TEL.N      Q2 2017 TE Connectivity Ltd   
 2017-04-18        BMO       GS.N       Q1 2017 高盛公司(Goldman Sachs)
 2017-04-18        BMO       SCHW.N     Q1 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 
 2017-04-18        BMO       HOG.N      Q1 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson)
 2017-04-18        BMO       PGR.N      Q1 2017 前进保险(Progressive)(暂定)
 2017-04-18        BMO       PLD.N      Q1 2017 Prologis Inc   
 2017-04-18        BMO       JNJ.N      Q1 2017 强生(Johnson & Johnson)
 2017-04-18        AMC       ISRG.OQ    Q1 2017 Intuitive Surgical Inc   
 2017-04-18        AMC       NAVI.OQ    Q1 2017 Navient Corp   
 2017-04-18        AMC       IBM.N      Q1 2017 国际商业机器(IBM)公司
 2017-04-18(预估)  AMC       KMI.N      Q1 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan)
 2017-04-18(预估)  AMC       CTXS.OQ    Q1 2017 Citrix Systems Inc   
 2017-04-18        AMC       LRCX.OQ    Q3 2017 科林研发(Lam Research)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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