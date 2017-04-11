《美国上市公司业绩公布日程表》--4月11日至4月18日

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透4月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-04-12 11:00 FAST.OQ Q1 2017 Fastenal Co 2017-04-12 BMO DAL.N Q1 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017-04-13 12:00 WFC.N Q1 2017 富国银行(Wells Fargo) 2017-04-13 BMO JPM.N Q1 2017 摩根大通 2017-04-13 BMO C.N Q1 2017 花旗 2017-04-13 BMO PNC.N Q1 2017 PNC Financial Services Group Inc 2017-04-17 BMO MTB.N Q1 2017 M&T Bank Corp 2017-04-17(预估) BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017-04-17(预估) BMO OMC.N Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 2017-04-17 BMO JBHT.OQ Q1 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-04-17 AMC NFLX.OQ Q1 2017 Netflix Inc 2017-04-17(预估) AMC YHOO.OQ Q1 2017 雅虎(Yahoo!) 2017-04-17 AMC UAL.N Q1 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings ) 2017-04-18 12:00 GWW.N Q1 2017 W W Grainger Inc 2017-04-18 BMO BAC.N Q1 2017 美国银行 2017-04-18 BMO RF.N Q1 2017 Regions Financial Corp 2017-04-18 BMO UNH.N Q1 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-04-18 BMO CMA.N Q1 2017 Comerica Incorporated 2017-04-18 BMO PGR.N March 2017 前进保险(Progressive) 2017-04-18(预估) BMO TEL.N Q2 2017 TE Connectivity Ltd 2017-04-18 BMO GS.N Q1 2017 高盛公司(Goldman Sachs) 2017-04-18 BMO SCHW.N Q1 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 2017-04-18 BMO HOG.N Q1 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2017-04-18 BMO PGR.N Q1 2017 前进保险(Progressive)(暂定) 2017-04-18 BMO PLD.N Q1 2017 Prologis Inc 2017-04-18 BMO JNJ.N Q1 2017 强生(Johnson & Johnson) 2017-04-18 AMC ISRG.OQ Q1 2017 Intuitive Surgical Inc 2017-04-18 AMC NAVI.OQ Q1 2017 Navient Corp 2017-04-18 AMC IBM.N Q1 2017 国际商业机器(IBM)公司 2017-04-18(预估) AMC KMI.N Q1 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan) 2017-04-18(预估) AMC CTXS.OQ Q1 2017 Citrix Systems Inc 2017-04-18 AMC LRCX.OQ Q3 2017 科林研发(Lam Research) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 杜明霞)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未