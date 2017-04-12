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市场报道 | 2017年 4月 12日 星期三 09:00 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月12日至4月19日

    路透4月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 

 公布日期          公布时   公司代码  业绩季度及公司名称
                   间                 
 2017-04-12        11:00    FAST.OQ   Q1 2017 Fastenal Co   
 2017-04-12        BMO      DAL.N     Q1 2017 达美航空(Delta Air Line)
 2017-04-13        12:00    WFC.N     Q1 2017 富国银行(Wells Fargo)
 2017-04-13        BMO      JPM.N     Q1 2017 摩根大通  
 2017-04-13        BMO      C.N       Q1 2017 花旗
 2017-04-13        BMO      PNC.N     Q1 2017 PNC Financial Services Group Inc   
 2017-04-17        BMO      MTB.N     Q1 2017 M&T Bank Corp   
 2017-04-17(预估)  BMO      DISH.OQ   Q1 2017 DISH Network Corp   
 2017-04-17        BMO      JBHT.OQ   Q1 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 2017-04-17        AMC      NFLX.OQ   Q1 2017 Netflix Inc   
 2017-04-17(预估)  AMC      YHOO.OQ   Q1 2017 雅虎(Yahoo!) 
 2017-04-17        AMC      UAL.N     Q1 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings
                                      )  
 2017-04-18        12:00    GWW.N     Q1 2017 W W Grainger Inc   
 2017-04-18        BMO      BAC.N     Q1 2017 美国银行
 2017-04-18        BMO      RF.N      Q1 2017 Regions Financial Corp   
 2017-04-18        BMO      UNH.N     Q1 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 
 2017-04-18        BMO      CMA.N     Q1 2017 Comerica Incorporated   
 2017-04-18        BMO      PGR.N     March 2017 前进保险(Progressive)
 2017-04-18(预估)  BMO      TEL.N     Q2 2017 TE Connectivity Ltd   
 2017-04-18        BMO      GS.N      Q1 2017 高盛公司(Goldman Sachs)
 2017-04-18        BMO      SCHW.N    Q1 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 
 2017-04-18        BMO      HOG.N     Q1 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson)
 2017-04-18        BMO      PGR.N     Q1 2017 前进保险(Progressive)(暂定)
 2017-04-18        BMO      PLD.N     Q1 2017 Prologis Inc   
 2017-04-18        BMO      JNJ.N     Q1 2017 强生(Johnson & Johnson)
 2017-04-18        BMO      OMC.N     Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group)  
 2017-04-18        AMC      ISRG.OQ   Q1 2017 Intuitive Surgical Inc   
 2017-04-18        AMC      NAVI.OQ   Q1 2017 Navient Corp   
 2017-04-18        AMC      IBM.N     Q1 2017 国际商业机器(IBM)公司
 2017-04-18(预估)  AMC      KMI.N     Q1 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan)
 2017-04-18(预估)  AMC      CTXS.OQ   Q1 2017 Citrix Systems Inc   
 2017-04-18        AMC      LRCX.OQ   Q3 2017 科林研发(Lam Research)
 2017-04-19        11:00    MS.N      Q1 2017 摩根士丹利(Morgan Stanley)   
 2017-04-19        BMO      USB.N     Q1 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp) 
 2017-04-19        BMO      ABT.N     Q1 2017 雅培(Abbott Laboratories) 
 2017-04-19        BMO      BLK.N     Q1 2017 贝莱德(Blackrock) 
 2017-04-19        BMO      GPC.N     Q1 2017 Genuine Parts Co   
 2017-04-19        BMO      TXT.N     Q1 2017 德事隆(Textron Inc)
 2017-04-19        AMC      CSX.OQ    Q1 2017 CSX科技 
 2017-04-19        AMC      HBAN.OQ   Q1 2017 Huntington Bancshares Inc   
 2017-04-19        AMC      TMK.N     Q1 2017 Torchmark Corp   
 2017-04-19        AMC      AXP.N     Q1 2017 美国运通(American Express)
 2017-04-19        AMC      QCOM.OQ   Q2 2017 高通(Qualcomm)
 2017-04-19        AMC      EBAY.OQ   Q1 2017 eBay Inc   
 2017-04-19        AMC      SLG.N     Q1 2017 SL Green Realty Corp   
 2017-04-19        AMC      URI.N     Q1 2017 United Rentals Inc   
 2017-04-19(预估)  AMC      HBI.N     Q1 2017 HanesBrands Inc   
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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