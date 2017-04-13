《美国上市公司业绩公布日程表》--4月13日至4月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透4月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-04-13 12:00 WFC.N Q1 2017 富国银行(Wells Fargo) 2017-04-13 BMO JPM.N Q1 2017 摩根大通 2017-04-13 BMO C.N Q1 2017 花旗 2017-04-13 BMO PNC.N Q1 2017 PNC Financial Services Group Inc 2017-04-17 BMO MTB.N Q1 2017 M&T Bank Corp 2017-04-17(预估) BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017-04-17 BMO JBHT.OQ Q1 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-04-17 AMC NFLX.OQ Q1 2017 Netflix Inc 2017-04-17(预估) AMC YHOO.OQ Q1 2017 雅虎(Yahoo!) 2017-04-17 AMC UAL.N Q1 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-04-18 12:00 GWW.N Q1 2017 W W Grainger Inc 2017-04-18 BMO BAC.N Q1 2017 美国银行 2017-04-18 BMO RF.N Q1 2017 Regions Financial Corp 2017-04-18 BMO UNH.N Q1 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-04-18 BMO CMA.N Q1 2017 Comerica Incorporated 2017-04-18 BMO PGR.N March 2017 前进保险(Progressive) 2017-04-18 BMO GS.N Q2 2017 TE Connectivity Ltd 2017-04-18 BMO SCHW.N Q1 2017 高盛公司(Goldman Sachs) 2017-04-18 BMO HOG.N Q1 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 2017-04-18 BMO PGR.N Q1 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2017-04-18 BMO PLD.N Q1 2017 前进保险(Progressive)(暂定) 2017-04-18 BMO JNJ.N Q1 2017 强生(Johnson & Johnson) 2017-04-18 BMO OMC.N Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 2017-04-18 AMC ISRG.OQ Q1 2017 Intuitive Surgical Inc 2017-04-18 AMC NAVI.OQ Q1 2017 Navient Corp 2017-04-18 AMC IBM.N Q1 2017 国际商业机器(IBM)公司 2017-04-18(预估) AMC KMI.N Q1 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan) 2017-04-18(预估) AMC CTXS.OQ Q1 2017 Citrix Systems Inc 2017-04-18 AMC LRCX.OQ Q3 2017 科林研发(Lam Research) 2017-04-19 11:00 MS.N Q1 2017 摩根士丹利(Morgan Stanley) 2017-04-19 BMO USB.N Q1 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp) 2017-04-19 BMO ABT.N Q1 2017 雅培(Abbott Laboratories) 2017-04-19 BMO BLK.N Q1 2017 贝莱德(Blackrock) 2017-04-19 BMO GPC.N Q1 2017 Genuine Parts Co 2017-04-19 BMO TXT.N Q1 2017 德事隆(Textron Inc) 2017-04-19 AMC CSX.OQ Q1 2017 CSX科技 2017-04-19 AMC HBAN.OQ Q1 2017 Huntington Bancshares Inc 2017-04-19 AMC TMK.N Q1 2017 Torchmark Corp 2017-04-19 AMC AXP.N Q1 2017 美国运通(American Express) 2017-04-19 AMC QCOM.OQ Q2 2017 高通(Qualcomm) 2017-04-19 AMC EBAY.OQ Q1 2017 eBay Inc 2017-04-19 AMC SLG.N Q1 2017 SL Green Realty Corp 2017-04-19 AMC URI.N Q1 2017 United Rentals Inc 2017-04-20 10:00 DHR.N Q1 2017 Danaher Corp 2017-04-20 10:45 CFG.N Q1 2017 Citizens Financial Group Inc 2017-04-20 11:00 DOV.N Q1 2017 Dover Corp 2017-04-20 11:30 VZ.N Q1 2017 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2017-04-20 BMO PPG.N Q1 2017 PPG工业(PPG Industries) 2017-04-20 BMO BBT.N Q1 2017 BB&T Corp 2017-04-20 BMO BK.N Q1 2017 纽约梅隆银行 2017-04-20 BMO DHI.N Q2 2017 霍顿(D.R. Horton) 2017-04-20 BMO SHW.N Q1 2017 宣伟(Sherwin-Williams) 2017-04-20 BMO TRV.N Q1 2017 Travelers Companies Inc 2017-04-20 BMO PBCT.OQ Q1 2017 People's United Financial Inc 2017-04-20 BMO SNA.N Q1 2017 Snap-On Inc 2017-04-20 BMO DGX.N Q1 2017 Quest Diagnostics Inc 2017-04-20 BMO PM.N Q1 2017 菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)(暂定) 2017-04-20 BMO KEY.N Q1 2017 KeyCorp 2017-04-20(预估) BMO AAL.OQ Q1 2017 美国航空集团(American Airlines Group) 2017-04-20 BMO ADS.N Q1 2017 Alliance Data Systems Corp 2017-04-20 BMO NUE.N Q1 2017 纽克(Nucor) 2017-04-20 AMC V.N Q2 2017 Visa Inc 2017-04-20 AMC ETFC.OQ Q1 2017 E*TRADE Financial Corp 2017-04-20 20:05 MAT.OQ Q1 2017 美泰儿(Mattel) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”