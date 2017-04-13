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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 10:25 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月13日至4月20日

    路透4月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-
美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 

 公布日期          公布时间    公司代码     业绩季度及公司名称
 2017-04-13        12:00       WFC.N        Q1 2017 富国银行(Wells Fargo)
 2017-04-13        BMO         JPM.N        Q1 2017 摩根大通  
 2017-04-13        BMO         C.N          Q1 2017 花旗
 2017-04-13        BMO         PNC.N        Q1 2017 PNC Financial Services Group Inc   
 2017-04-17        BMO         MTB.N        Q1 2017 M&T Bank Corp   
 2017-04-17(预估)  BMO         DISH.OQ      Q1 2017 DISH Network Corp   
 2017-04-17        BMO         JBHT.OQ      Q1 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 2017-04-17        AMC         NFLX.OQ      Q1 2017 Netflix Inc   
 2017-04-17(预估)  AMC         YHOO.OQ      Q1 2017 雅虎(Yahoo!) 
 2017-04-17        AMC         UAL.N        Q1 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings)  
 2017-04-18        12:00       GWW.N        Q1 2017 W W Grainger Inc   
 2017-04-18        BMO         BAC.N        Q1 2017 美国银行
 2017-04-18        BMO         RF.N         Q1 2017 Regions Financial Corp   
 2017-04-18        BMO         UNH.N        Q1 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 
 2017-04-18        BMO         CMA.N        Q1 2017 Comerica Incorporated   
 2017-04-18        BMO         PGR.N        March 2017 前进保险(Progressive)
 2017-04-18        BMO         GS.N         Q2 2017 TE Connectivity Ltd   
 2017-04-18        BMO         SCHW.N       Q1 2017 高盛公司(Goldman Sachs)
 2017-04-18        BMO         HOG.N        Q1 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 
 2017-04-18        BMO         PGR.N        Q1 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson)
 2017-04-18        BMO         PLD.N        Q1 2017 前进保险(Progressive)(暂定)
 2017-04-18        BMO         JNJ.N        Q1 2017 强生(Johnson & Johnson)  
 2017-04-18        BMO         OMC.N        Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 
 2017-04-18        AMC         ISRG.OQ      Q1 2017 Intuitive Surgical Inc   
 2017-04-18        AMC         NAVI.OQ      Q1 2017 Navient Corp   
 2017-04-18        AMC         IBM.N        Q1 2017 国际商业机器(IBM)公司
 2017-04-18(预估)  AMC         KMI.N        Q1 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan)
 2017-04-18(预估)  AMC         CTXS.OQ      Q1 2017 Citrix Systems Inc   
 2017-04-18        AMC         LRCX.OQ      Q3 2017 科林研发(Lam Research)
 2017-04-19        11:00       MS.N         Q1 2017 摩根士丹利(Morgan Stanley)   
 2017-04-19        BMO         USB.N        Q1 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp)  
 2017-04-19        BMO         ABT.N        Q1 2017 雅培(Abbott Laboratories)   
 2017-04-19        BMO         BLK.N        Q1 2017 贝莱德(Blackrock) 
 2017-04-19        BMO         GPC.N        Q1 2017 Genuine Parts Co   
 2017-04-19        BMO         TXT.N        Q1 2017 德事隆(Textron Inc)
 2017-04-19        AMC         CSX.OQ       Q1 2017 CSX科技 
 2017-04-19        AMC         HBAN.OQ      Q1 2017 Huntington Bancshares Inc   
 2017-04-19        AMC         TMK.N        Q1 2017 Torchmark Corp   
 2017-04-19        AMC         AXP.N        Q1 2017 美国运通(American Express)  
 2017-04-19        AMC         QCOM.OQ      Q2 2017 高通(Qualcomm) 
 2017-04-19        AMC         EBAY.OQ      Q1 2017 eBay Inc   
 2017-04-19        AMC         SLG.N        Q1 2017 SL Green Realty Corp   
 2017-04-19        AMC         URI.N        Q1 2017 United Rentals Inc   
 2017-04-20        10:00       DHR.N        Q1 2017 Danaher Corp   
 2017-04-20        10:45       CFG.N        Q1 2017 Citizens Financial Group Inc   
 2017-04-20        11:00       DOV.N        Q1 2017 Dover Corp   
 2017-04-20        11:30       VZ.N         Q1 2017 威瑞森通讯(Verizon Communications)  
 2017-04-20        BMO         PPG.N        Q1 2017 PPG工业(PPG Industries)
 2017-04-20        BMO         BBT.N        Q1 2017 BB&T Corp   
 2017-04-20        BMO         BK.N         Q1 2017 纽约梅隆银行
 2017-04-20        BMO         DHI.N        Q2 2017 霍顿(D.R. Horton) 
 2017-04-20        BMO         SHW.N        Q1 2017 宣伟(Sherwin-Williams)   
 2017-04-20        BMO         TRV.N        Q1 2017 Travelers Companies Inc   
 2017-04-20        BMO         PBCT.OQ      Q1 2017 People's United Financial Inc   
 2017-04-20        BMO         SNA.N        Q1 2017 Snap-On Inc   
 2017-04-20        BMO         DGX.N        Q1 2017 Quest Diagnostics Inc   
 2017-04-20        BMO         PM.N         Q1 2017 菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)(暂定)
 2017-04-20        BMO         KEY.N        Q1 2017 KeyCorp   
 2017-04-20(预估)  BMO         AAL.OQ       Q1 2017 美国航空集团(American Airlines Group) 
 2017-04-20        BMO         ADS.N        Q1 2017 Alliance Data Systems Corp   
 2017-04-20        BMO         NUE.N        Q1 2017 纽克(Nucor)
 2017-04-20        AMC         V.N          Q2 2017 Visa Inc   
 2017-04-20        AMC         ETFC.OQ      Q1 2017 E*TRADE Financial Corp   
 2017-04-20        20:05       MAT.OQ       Q1 2017 美泰儿(Mattel)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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