《美国上市公司业绩公布日程表》--4月17日至4月24日

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透4月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/17 AMC NFLX.OQ Q1 2017 Netflix Inc 2017/4/17 AMC UAL.N Q1 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017/4/17 BMO MTB.N Q1 2017 M&T Bank Corp 2017/4/17(预估) BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/4/17 BMO JBHT.OQ Q1 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017/4/18 AMC ISRG.OQ Q1 2017 Intuitive Surgical Inc 2017/4/18 AMC NAVI.OQ Q1 2017 Navient Corp 2017/4/18 AMC YHOO.OQ Q1 2017 雅虎 2017/4/18 AMC IBM.N Q1 2017 国际商业机器(IBM)公司 2017/4/18(预估) AMC KMI.N Q1 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan) 2017/4/18 AMC LRCX.OQ Q3 2017 科林研发(Lam Research) 2017/4/18 BMO BAC.N Q1 2017 美国银行 2017/4/18 BMO RF.N Q1 2017 Regions Financial Corp 2017/4/18 BMO UNH.N Q1 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017/4/18 BMO CMA.N Q1 2017 Comerica Incorporated 2017/4/18 BMO PGR.N 2017年3月 前进保险(Progressive) 2017/4/18 BMO GS.N Q1 2017 高盛 2017/4/18 BMO SCHW.N Q1 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 2017/4/18 BMO HOG.N Q1 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2017/4/18 BMO PGR.N Q1 2017 Progressive Corp (暂定) 2017/4/18 BMO PLD.N Q1 2017 Prologis Inc 2017/4/18 BMO JNJ.N Q1 2017 强生(Johnson & Johnson) 2017/4/18 BMO OMC.N Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/4/18 12:00 GWW.N Q1 2017 W W Grainger Inc 2017/4/19 AMC CSX.OQ Q1 2017 CSX科技 2017/4/19 AMC TMK.N Q1 2017 Torchmark Corp 2017/4/19 AMC AXP.N Q1 2017 美国运通(American Express) 2017/4/19 AMC QCOM.OQ Q2 2017 高通(Qualcomm) 2017/4/19 AMC EBAY.OQ Q1 2017 eBay Inc 2017/4/19 AMC SLG.N Q1 2017 SL Green Realty Corp 2017/4/19 AMC URI.N Q1 2017 United Rentals Inc 2017/4/19 BMO USB.N Q1 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp) 2017/4/19 BMO HBAN.OQ Q1 2017 Huntington Bancshares Inc 2017/4/19 BMO ABT.N Q1 2017 雅培(Abbott Laboratories) 2017/4/19 BMO BLK.N Q1 2017 贝莱德(Blackrock) 2017/4/19 BMO GPC.N Q1 2017 Genuine Parts Co 2017/4/19 BMO TXT.N Q1 2017 德事隆(Textron Inc) 2017/4/19 11:00 MS.N Q1 2017 摩根士丹利(Morgan Stanley) 2017/4/20 20:05 MAT.OQ Q1 2017 美泰儿(Mattel) 2017/4/20 AMC RHI.N Q1 2017 Robert Half International Inc 2017/4/20 AMC V.N Q2 2017 Visa Inc 2017/4/20 AMC ETFC.OQ Q1 2017 E*TRADE Financial Corp 2017/4/20 BMO PPG.N Q1 2017 PPG工业(PPG Industries) 2017/4/20 BMO BBT.N Q1 2017 BB&T Corp 2017/4/20 BMO BK.N Q1 2017 纽约梅隆银行 2017/4/20 BMO DHI.N Q2 2017 霍顿(D.R. Horton) 2017/4/20 BMO SHW.N Q1 2017 宣伟(Sherwin-Williams) 2017/4/20 BMO TRV.N Q1 2017 Travelers Companies Inc 2017/4/20 BMO PBCT.OQ Q1 2017 People's United Financial Inc 2017/4/20 BMO SNA.N Q1 2017 Snap-On Inc 2017/4/20 BMO DGX.N Q1 2017 Quest Diagnostics Inc 2017/4/20 BMO PM.N Q1 2017 菲利普莫里斯国际(Philip Morris International) 2017/4/20 BMO KEY.N Q1 2017 KeyCorp 2017/4/20 BMO ADS.N Q1 2017 Alliance Data Systems Corp 2017/4/20 BMO NUE.N Q1 2017 纽克(Nucor) 2017/4/20 11:30 VZ.N Q1 2017 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2017/4/20 11:00 DOV.N Q1 2017 Dover Corp 2017/4/20 10:45 CFG.N Q1 2017 Citizens Financial Group Inc 2017/4/20 10:00 DHR.N Q1 2017 Danaher Corp 2017/4/21 BMO NEE.N Q1 2017 NextEra Energy Inc 2017/4/21 BMO STI.N Q1 2017 SunTrust Banks Inc 2017/4/21 BMO GE.N Q1 2017 美国通用电气(奇异,GE) 2017/4/21 BMO SWK.N Q1 2017 史丹利百德(Stanley Black & Decker) 2017/4/21 BMO IPG.N Q1 2017 Interpublic Group of Companies Inc 2017/4/21 BMO HON.N Q1 2017 霍尼韦尔 (Honeywell International) 2017/4/21 BMO COL.N Q2 2017 Rockwell Collins Inc 2017/4/21 BMO SLB.N Q1 2017 斯伦贝谢(Schlumberger) 2017/4/21 BMO KSU.N Q1 2017 Kansas City Southern 2017/4/24 21:00 WHR.N Q1 2017 惠而浦(Whirlpool Corp) 2017/4/24 AMC ZION.OQ Q1 2017 Zions Bancorp 2017/4/24(预估) AMC FE.N Q1 2017 第一能源(FirstEnergy) 2017/4/24 AMC UDR.N Q1 2017 UDR Inc 2017/4/24 AMC CCI.N Q1 2017 Crown Castle International Corp 2017/4/24 AMC RRC.N Q1 2017 Range Resources Corp 2017/4/24 AMC NEM.N Q1 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2017/4/24 AMC AMP.N Q1 2017 Ameriprise Financial Inc 2017/4/24 AMC ESRX.OQ Q1 2017 快捷药方(Express Scripts Holding) 2017/4/24(预估) BMO COH.N Q3 2017 蔻驰(Coach) 2017/4/24 BMO KMB.N Q1 2017 金佰利(Kimberly-Clark Corp ) 2017/4/24 BMO HAL.N Q1 2017 哈里伯顿(Halliburton) 2017/4/24 BMO HAS.OQ Q1 2017 孩之宝(Hasbro) 2017/4/24(预估) BMO TROW.OQ Q1 2017 T. Rowe Price Group Inc 2017/4/24 12:00 ITW.N Q1 2017 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 白云; 审校 汪红英)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未