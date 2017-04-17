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市场报道 | 2017年 4月 17日 星期一 09:25 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月17日至4月24日

    路透4月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。          
 公布日期         公布时间  公司代码     业绩季度及公司名称
 2017/4/17        AMC       NFLX.OQ      Q1 2017 Netflix Inc 
 2017/4/17        AMC       UAL.N        Q1 2017 联合大陆控股(United Continental Holdings)  
 2017/4/17        BMO       MTB.N        Q1 2017 M&T Bank Corp 
 2017/4/17(预估)  BMO       DISH.OQ      Q1 2017 DISH Network Corp 
 2017/4/17        BMO       JBHT.OQ      Q1 2017 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 2017/4/18        AMC       ISRG.OQ      Q1 2017 Intuitive Surgical Inc 
 2017/4/18        AMC       NAVI.OQ      Q1 2017 Navient Corp 
 2017/4/18        AMC       YHOO.OQ      Q1 2017 雅虎
 2017/4/18        AMC       IBM.N        Q1 2017 国际商业机器(IBM)公司
 2017/4/18(预估)  AMC       KMI.N        Q1 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan)
 2017/4/18        AMC       LRCX.OQ      Q3 2017 科林研发(Lam Research)
 2017/4/18        BMO       BAC.N        Q1 2017 美国银行
 2017/4/18        BMO       RF.N         Q1 2017 Regions Financial Corp 
 2017/4/18        BMO       UNH.N        Q1 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 
 2017/4/18        BMO       CMA.N        Q1 2017 Comerica Incorporated 
 2017/4/18        BMO       PGR.N        2017年3月 前进保险(Progressive)
 2017/4/18        BMO       GS.N         Q1 2017 高盛
 2017/4/18        BMO       SCHW.N       Q1 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 
 2017/4/18        BMO       HOG.N        Q1 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson)
 2017/4/18        BMO       PGR.N        Q1 2017 Progressive Corp  (暂定)
 2017/4/18        BMO       PLD.N        Q1 2017 Prologis Inc 
 2017/4/18        BMO       JNJ.N        Q1 2017 强生(Johnson & Johnson)  
 2017/4/18        BMO       OMC.N        Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 
 2017/4/18        12:00     GWW.N        Q1 2017 W W Grainger Inc 
 2017/4/19        AMC       CSX.OQ       Q1 2017 CSX科技 
 2017/4/19        AMC       TMK.N        Q1 2017 Torchmark Corp 
 2017/4/19        AMC       AXP.N        Q1 2017 美国运通(American Express)  
 2017/4/19        AMC       QCOM.OQ      Q2 2017 高通(Qualcomm) 
 2017/4/19        AMC       EBAY.OQ      Q1 2017 eBay Inc 
 2017/4/19        AMC       SLG.N        Q1 2017 SL Green Realty Corp 
 2017/4/19        AMC       URI.N        Q1 2017 United Rentals Inc 
 2017/4/19        BMO       USB.N        Q1 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp)  
 2017/4/19        BMO       HBAN.OQ      Q1 2017 Huntington Bancshares Inc 
 2017/4/19        BMO       ABT.N        Q1 2017 雅培(Abbott Laboratories)   
 2017/4/19        BMO       BLK.N        Q1 2017 贝莱德(Blackrock) 
 2017/4/19        BMO       GPC.N        Q1 2017 Genuine Parts Co 
 2017/4/19        BMO       TXT.N        Q1 2017 德事隆(Textron Inc)
 2017/4/19        11:00     MS.N         Q1 2017 摩根士丹利(Morgan Stanley) 
 2017/4/20        20:05     MAT.OQ       Q1 2017 美泰儿(Mattel)  
 2017/4/20        AMC       RHI.N        Q1 2017 Robert Half International Inc 
 2017/4/20        AMC       V.N          Q2 2017 Visa Inc 
 2017/4/20        AMC       ETFC.OQ      Q1 2017 E*TRADE Financial Corp 
 2017/4/20        BMO       PPG.N        Q1 2017 PPG工业(PPG Industries)
 2017/4/20        BMO       BBT.N        Q1 2017 BB&T Corp 
 2017/4/20        BMO       BK.N         Q1 2017 纽约梅隆银行
 2017/4/20        BMO       DHI.N        Q2 2017 霍顿(D.R. Horton) 
 2017/4/20        BMO       SHW.N        Q1 2017 宣伟(Sherwin-Williams)   
 2017/4/20        BMO       TRV.N        Q1 2017 Travelers Companies Inc 
 2017/4/20        BMO       PBCT.OQ      Q1 2017 People's United Financial Inc 
 2017/4/20        BMO       SNA.N        Q1 2017 Snap-On Inc 
 2017/4/20        BMO       DGX.N        Q1 2017 Quest Diagnostics Inc 
 2017/4/20        BMO       PM.N         Q1 2017 菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)
                                         
 2017/4/20        BMO       KEY.N        Q1 2017 KeyCorp 
 2017/4/20        BMO       ADS.N        Q1 2017 Alliance Data Systems Corp 
 2017/4/20        BMO       NUE.N        Q1 2017 纽克(Nucor)   
 2017/4/20        11:30     VZ.N         Q1 2017 威瑞森通讯(Verizon Communications)  
 2017/4/20        11:00     DOV.N        Q1 2017 Dover Corp 
 2017/4/20        10:45     CFG.N        Q1 2017 Citizens Financial Group Inc 
 2017/4/20        10:00     DHR.N        Q1 2017 Danaher Corp 
 2017/4/21        BMO       NEE.N        Q1 2017 NextEra Energy Inc 
 2017/4/21        BMO       STI.N        Q1 2017 SunTrust Banks Inc 
 2017/4/21        BMO       GE.N         Q1 2017 美国通用电气(奇异,GE)
 2017/4/21        BMO       SWK.N        Q1 2017 史丹利百德(Stanley Black & Decker)
 2017/4/21        BMO       IPG.N        Q1 2017 Interpublic Group of Companies Inc 
 2017/4/21        BMO       HON.N        Q1 2017 霍尼韦尔 (Honeywell International)
 2017/4/21        BMO       COL.N        Q2 2017 Rockwell Collins Inc 
 2017/4/21        BMO       SLB.N        Q1 2017 斯伦贝谢(Schlumberger)
 2017/4/21        BMO       KSU.N        Q1 2017 Kansas City Southern 
 2017/4/24        21:00     WHR.N        Q1 2017 惠而浦(Whirlpool Corp) 
 2017/4/24        AMC       ZION.OQ      Q1 2017 Zions Bancorp 
 2017/4/24(预估)  AMC       FE.N         Q1 2017 第一能源(FirstEnergy)
 2017/4/24        AMC       UDR.N        Q1 2017 UDR Inc 
 2017/4/24        AMC       CCI.N        Q1 2017 Crown Castle International Corp 
 2017/4/24        AMC       RRC.N        Q1 2017 Range Resources Corp 
 2017/4/24        AMC       NEM.N        Q1 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining)
 2017/4/24        AMC       AMP.N        Q1 2017 Ameriprise Financial Inc 
 2017/4/24        AMC       ESRX.OQ      Q1 2017 快捷药方(Express Scripts Holding)
 2017/4/24(预估)  BMO       COH.N        Q3 2017 蔻驰(Coach)
 2017/4/24        BMO       KMB.N        Q1 2017 金佰利(Kimberly-Clark Corp )
 2017/4/24        BMO       HAL.N        Q1 2017 哈里伯顿(Halliburton)
 2017/4/24        BMO       HAS.OQ       Q1 2017 孩之宝(Hasbro)
 2017/4/24(预估)  BMO       TROW.OQ      Q1 2017 T. Rowe Price Group Inc 
 2017/4/24        12:00     ITW.N        Q1 2017 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 白云; 审校 汪红英)
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