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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 09:02 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月18日至4月25日

    路透4月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明
，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
   
 公布日期    公布时   公司代   业绩季度及公司名称
             间       码       
 2017/4/18   AMC      ISRG.OQ  Q1 2017 Intuitive Surgical Inc 
 2017/4/18   AMC      NAVI.OQ  Q1 2017 Navient Corp 
 2017/4/18   AMC      YHOO.OQ  Q1 2017 雅虎
 2017/4/18   AMC      IBM.N    Q1 2017 国际商业机器(IBM)公司
 2017/4/18   AMC      KMI.N    Q1 2017 金德尔摩根(Kinder Morgan)
 2017/4/18   AMC      LRCX.OQ  Q3 2017 科林研发(Lam Research)
 2017/4/18   BMO      BAC.N    Q1 2017 美国银行
 2017/4/18   BMO      RF.N     Q1 2017 Regions Financial Corp 
 2017/4/18   BMO      UNH.N    Q1 2017 联合健康集团(UnitedHealth Group) 
 2017/4/18   BMO      CMA.N    Q1 2017 Comerica Incorporated 
 2017/4/18   BMO      PGR.N    2017年3月 前进保险(Progressive)
 2017/4/18   BMO      GS.N     Q1 2017 高盛
 2017/4/18   BMO      SCHW.N   Q1 2017 嘉信理财(Charles Schwab) 
 2017/4/18   BMO      HOG.N    Q1 2017 哈雷戴维森(Harley-Davidson)
 2017/4/18   BMO      PGR.N    Q1 2017 Progressive Corp  (暂定)
 2017/4/18   BMO      PLD.N    Q1 2017 Prologis Inc 
 2017/4/18   BMO      JNJ.N    Q1 2017 强生(Johnson & Johnson)  
 2017/4/18   BMO      OMC.N    Q1 2017 宏盟集团(Omnicom Group) 
 2017/4/18   12:00    GWW.N    Q1 2017 W W Grainger Inc 
 2017/4/19   AMC      CSX.OQ   Q1 2017 CSX科技 
 2017/4/19   AMC      TMK.N    Q1 2017 Torchmark Corp 
 2017/4/19   AMC      AXP.N    Q1 2017 美国运通(American Express)  
 2017/4/19   AMC      QCOM.OQ  Q2 2017 高通(Qualcomm) 
 2017/4/19   AMC      EBAY.OQ  Q1 2017 eBay Inc 
 2017/4/19   AMC      SLG.N    Q1 2017 SL Green Realty Corp 
 2017/4/19   AMC      URI.N    Q1 2017 United Rentals Inc 
 2017/4/19   BMO      USB.N    Q1 2017 美国合众银行(U.S. Bancorp)  
 2017/4/19   BMO      HBAN.OQ  Q1 2017 Huntington Bancshares Inc 
 2017/4/19   BMO      ABT.N    Q1 2017 雅培(Abbott Laboratories)  
 2017/4/19   BMO      BLK.N    Q1 2017 贝莱德(Blackrock) 
 2017/4/19   BMO      GPC.N    Q1 2017 Genuine Parts Co 
 2017/4/19   BMO      TXT.N    Q1 2017德事隆(Textron Inc)
 2017/4/19   11:00    MS.N     Q1 2017 摩根士丹利(Morgan Stanley) 
 2017/4/20   20:05    MAT.OQ   Q1 2017 美泰儿(Mattel) 
 2017/4/20   AMC      RHI.N    Q1 2017 Robert Half International Inc 
 2017/4/20   AMC      V.N      Q2 2017 Visa Inc 
 2017/4/20   AMC      ETFC.OQ  Q1 2017 E*TRADE Financial Corp 
 2017/4/20   BMO      PPG.N    Q1 2017 PPG Industries Inc 
 2017/4/20   BMO      BBT.N    Q1 2017 BB&T Corp 
 2017/4/20   BMO      BK.N     Q1 2017 纽约梅隆银行
 2017/4/20   BMO      DHI.N    Q2 2017 霍顿(D.R. Horton) 
 2017/4/20   BMO      SHW.N    Q1 2017 宣伟(Sherwin-Williams)
 2017/4/20   BMO      TRV.N    Q1 2017 Travelers Companies Inc 
 2017/4/20   BMO      PBCT.OQ  Q1 2017 People's United Financial Inc 
 2017/4/20   BMO      SNA.N    Q1 2017 Snap-On Inc 
 2017/4/20   BMO      DGX.N    Q1 2017 Quest Diagnostics Inc 
 2017/4/20   BMO      PM.N     Q1 2017 菲利普莫里斯国际(Philip Morris International) 
 2017/4/20   BMO      KEY.N    Q1 2017 KeyCorp 
 2017/4/20   BMO      ADS.N    Q1 2017 Alliance Data Systems Corp 
 2017/4/20   BMO      NUE.N    Q1 2017 纽克(Nucor) 
 2017/4/20   11:30    VZ.N     Q1 2017 威瑞森通讯(Verizon Communications) 
 2017/4/20   11:00    DOV.N    Q1 2017 Dover Corp 
 2017/4/20   10:45    CFG.N    Q1 2017 Citizens Financial Group Inc 
 2017/4/20   10:00    DHR.N    Q1 2017 Danaher Corp 
 2017/4/21   BMO      NEE.N    Q1 2017 NextEra Energy Inc 
 2017/4/21   BMO      STI.N    Q1 2017 SunTrust Banks Inc 
 2017/4/21   BMO      GE.N     Q1 2017 美国通用电气(奇异,GE)
 2017/4/21   BMO      SWK.N    Q1 2017 史丹利百德(Stanley Black & Decker)
 2017/4/21   BMO      IPG.N    Q1 2017 Interpublic Group of Companies Inc 
 2017/4/21   BMO      HON.N    Q1 2017 霍尼韦尔 (Honeywell International)
 2017/4/21   BMO      COL.N    Q2 2017 Rockwell Collins Inc 
 2017/4/21   BMO      SLB.N    Q1 2017 斯伦贝谢(Schlumberger)
 2017/4/21   BMO      KSU.N    Q1 2017 Kansas City Southern 
 2017/4/24   21:00    WHR.N    Q1 2017 惠而浦(Whirlpool Corp)
 2017/4/24   AMC      ZION.OQ  Q1 2017 Zions Bancorp 
 2017/4/24   AMC      FE.N     Q1 2017 第一能源(FirstEnergy)
 2017/4/24   AMC      UDR.N    Q1 2017 UDR Inc 
 2017/4/24   AMC      CCI.N    Q1 2017 Crown Castle International Corp 
 2017/4/24   AMC      RRC.N    Q1 2017 Range Resources Corp 
 2017/4/24   AMC      NEM.N    Q1 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining)
 2017/4/24   AMC      AMP.N    Q1 2017 Ameriprise Financial Inc 
 2017/4/24   AMC      ESRX.OQ  Q1 2017 快捷药方(Express Scripts Holding)
 2017/4/24   BMO      COH.N    Q3 2017 蔻驰(Coach)
 2017/4/24   BMO      KMB.N    Q1 2017 金佰利(Kimberly-Clark Corp )
 2017/4/24   BMO      HAL.N    Q1 2017 哈里伯顿(Halliburton)
 2017/4/24   BMO      HAS.OQ   Q1 2017 孩之宝(Hasbro)
 2017/4/24   BMO      TROW.OQ  Q1 2017 T. Rowe Price Group Inc 
 2017/4/24   12:00    ITW.N    Q1 2017 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works)
 2017/4/25   AMC      O.N      Q1 2017 Realty Income Corp 
 2017/4/25   AMC      TSS.N    Q1 2017 Total System Services Inc 
 2017/4/25   AMC      DFS.N    Q1 2017 发现金融服务(Discover Financial Services)
 2017/4/25   AMC      EW.N     Q1 2017 Edwards Lifesciences Corp 
 2017/4/25   AMC      T.N      Q1 2017 AT&T Inc 
 2017/4/25   AMC      ILMN.OQ  Q1 2017 Illumina Inc 
 2017/4/25   AMC      UHS.N    Q1 2017 环球健康服务(Universal Health Services)
 2017/4/25   AMC      BXP.N    Q1 2017 Boston Properties Inc 
 2017/4/25   20:00    SYK.N    Q1 2017 Stryker Corp 
 2017/4/25   AMC      TXN.OQ   Q1 2017 德州仪器(Texas Instruments)
 2017/4/25   AMC      COF.N    Q1 2017 第一资本金融(Capital One Financial)
 2017/4/25   AMC      EQR.N    Q1 2017 Equity Residential 
 2017/4/25   AMC      CHRW.OQ  Q1 2017 C.H. Robinson Worldwide Inc 
 2017/4/25   AMC      CMG.N    Q1 2017 Chipotle Mexican Grill Inc 
 2017/4/25   AMC      CB.N     Q1 2017 丘博(Chubb)
 2017/4/25   AMC      JNPR.N   Q1 2017 Juniper Networks Inc 
 2017/4/25   BMO      PYPL.OQ  Q1 2017 PayPal Holdings Inc 
 2017/4/25   BMO      FITB.OQ  Q1 2017 Fifth Third Bancorp 
 2017/4/25   BMO      MCD.N    Q1 2017 麦当劳
 2017/4/25   BMO      VLO.N    Q1 2017 Valero Energy Corp 
 2017/4/25   BMO      LMT.N    Q1 2017 洛克希德马丁(Lockheed Martin)
 2017/4/25   BMO      GLW.N    Q1 2017 康宁公司(Corning)
 2017/4/25   BMO      KO.N     Q1 2017 可口可乐
 2017/4/25   BMO      R.N      Q1 2017 Ryder System Inc 
 2017/4/25   BMO      WAT.N    Q1 2017 Waters Corp 
 2017/4/25   BMO      MMM.N    Q1 2017 3M Co 
 2017/4/25   BMO      PHM.N    Q1 2017 PulteGroup Inc 
 2017/4/25   BMO      SPGI.N   Q1 2017 S&P Global Inc 
 2017/4/25   BMO      DD.N     Q1 2017 E I du Pont de Nemours and Co 
 2017/4/25   BMO      NTRS.OQ  Q1 2017 Northern Trust Corp 
 2017/4/25   BMO      BEN.N    Q2 2017 Franklin Resources Inc 
 2017/4/25   BMO      PCAR.OQ  Q1 2017 PACCAR Inc 
 2017/4/25   BMO      LLY.N    Q1 2017 礼来(Eli Lilly)
 2017/4/25   BMO      PNR.N    Q1 2017 Pentair plc 
 2017/4/25   BMO      FCX.N    Q1 2017 美国自由港麦克默伦铜金矿公司
 2017/4/25   BMO      AN.N     Q1 2017 AutoNation Inc 
 2017/4/25   BMO      BIIB.OQ  Q1 2017 Biogen Inc 
 2017/4/25   BMO      NLSN.N   Q1 2017 Nielsen Holdings PLC 
 2017/4/25   BMO      LH.N     Q1 2017 Laboratory Corporation of America Holdings 
 2017/4/25   11:30    CAT.N    Q1 2017 卡特彼勒(Caterpillar)
 2017/4/25   11:00    MAS.N    Q1 2017 Masco Corp 
 2017/4/25   NTS      ARNC.N   Q1 2017 Arconic Inc 
 2017/4/25   10:45    XRX.N    Q1 2017 施乐(全录,Xerox)
 2017/4/25   10:30    BHI.N    Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes)
 2017/4/25   10:00    CNC.N    Q1 2017 Centene Corp 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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