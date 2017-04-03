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市场报道 | 2017年 4月 3日 星期一 09:49 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月3日至4月10日

    路透4月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如
无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。  
              
 公布日期    公布时   公司代码  业绩季度及公司名称
             间                 
 2017/4/4    BMO      AYI.N     Q2 2017 Acuity Brands Inc   
 2017/4/4    BMO      GPN.N     Q1 2017 Global Payments Inc   
 2017/4/5    AMC      BBBY.OQ   Q4 2016 Bed Bath & Beyond Inc   
 2017/4/5    BMO      MON.N     Q2 2017 孟山都(Monsanto)
 2017/4/5    11:00    WBA.OQ    Q2 2017 Walgreens Boots Alliance Inc   
 2017/4/6    BMO      STZ.N     Q4 2017 Constellation Brands Inc  
 2017/4/6    BMO      KMX.N     Q4 2017 Carmax Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张荻； 审校 杜明霞)
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