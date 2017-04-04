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市场报道 | 2017年 4月 4日 星期二 10:13 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月4日至4月11日

    路透4月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊
说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。  
              
 公布日期     公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2017/4/4     BMO       AYI.N       Q2 2017 Acuity Brands Inc   
 2017/4/4     BMO       GPN.N       Q1 2017 Global Payments Inc   
 2017/4/5     AMC       BBBY.OQ     Q4 2016 Bed Bath & Beyond Inc   
 2017/4/5     BMO       MON.N       Q2 2017 孟山都(Monsanto)
 2017/4/5     11:00     WBA.OQ      Q2 2017 Walgreens Boots Alliance Inc   
 2017/4/6     BMO       STZ.N       Q4 2017 Constellation Brands Inc  
 2017/4/6     BMO       KMX.N       Q4 2017 Carmax Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 杜明霞；审校 张若琪)
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