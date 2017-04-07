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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 09:41 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月7日至4月14日

    路透4月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊
说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。  
              
 公布日期      公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2017/4/12     11:00     FAST.OQ     Q1 2017 Fastenal Co
 2017/4/12     BMO       DAL.N       Q1 2017 达美航空(Delta Air Line)
 2017/4/13     12:00     WFC.N       Q1 2017 富国银行(Wells Fargo)
 2017/4/13     BMO       JPM.N       Q1 2017 摩根大通
 2017/4/13     BMO       C.N         Q1 2017 花旗
 2017/4/13     BMO       PNC.N       Q1 2017 PNC Financial Services Group Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张荻； 审校 杜明霞)
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