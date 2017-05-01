版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 1日 星期一 10:16 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月1日至5月8日

    路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国
盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期(年/月/日)  公布时间  公司代码     业绩季度及公司名称
 2017/5/1            BMO       AMG.N        Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc
 2017/5/1            BMO       DISH.OQ      Q1 2017 DISH Network Corp
 2017/5/1(预估)      BMO       EXPD.OQ      Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc
 2017/5/1            BMO       CAH.N        Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health)
 2017/5/1            BMO       CMS.N        Q1 2017 CMS Energy Corp
 2017/5/1            BMO       GGP.N        Q1 2017 General Growth Properties Inc
 2017/5/1            BMO       L.N          Q1 2017 Loews Corp
 2017/5/1            AMC       AMD.OQ       Q1 2017 超微半导体(AMD)
 2017/5/1            AMC       EIX.N        Q1 2017 爱迪生国际(Edison International)
 2017/5/1            AMC       ARE.N        Q1 2017 Alexandria Real Estate Equities Inc
 2017/5/1            AMC       NBL.N        Q1 2017 Noble Energy Inc
 2017/5/1            AMC       FLS.N        Q1 2017 Flowserve Corp
 2017/5/1            AMC       VNO.N        Q1 2017 Vornado Realty Trust
 2017/5/2            10:00     AET.N        Q1 2017 安泰保险(Aetna)
 2017/5/2            10:55     XYL.N        Q1 2017 Xylem Inc
 2017/5/2            11:00     WEC.N        Q1 2017 WEC Energy Group Inc
 2017/5/2            11:00     MO.N         Q1 2017 高特利集团(Altria Group)
 2017/5/2            BMO       ADM.N        Q1 2017 Archer Daniels Midland Co
 2017/5/2            BMO       EMR.N        Q2 2017 艾默生电气(Emerson Electric)
 2017/5/2            BMO       PNW.N        Q1 2017 Pinnacle West Capital Corp
 2017/5/2            BMO       AME.N        Q1 2017 Ametek Inc
 2017/5/2            BMO       MOS.N        Q1 2017 美盛(Mosaic)
 2017/5/2            BMO       PCG.N        Q1 2017 太平洋燃气电力(PG&E Corp.)
 2017/5/2            BMO       MA.N         Q1 2017 万事达卡
 2017/5/2            BMO       BDX.N        Q2 2017 Becton Dickinson and Co
 2017/5/2            BMO       CMI.N        Q1 2017 康明斯(Cummins Inc)
 2017/5/2            BMO       PFE.N        Q1 2017 辉瑞(Pfizer)
 2017/5/2            BMO       COH.N        Q3 2017 蔻驰(Coach)
 2017/5/2            BMO       CHTR.OQ      Q1 2017 特许通讯(Charter Communications)
 2017/5/2            BMO       HCA.N        Q1 2017 HCA Holdings Inc
 2017/5/2            BMO       FIS.N        Q1 2017 Fidelity National Information Services Inc
 2017/5/2            BMO       MLM.N        Q1 2017 Martin Marietta Materials Inc
 2017/5/2            BMO       ETN.N        Q1 2017 伊顿公司(Eaton Corp)
 2017/5/2            BMO       NRG.N        Q1 2017 NRG Energy Inc
 2017/5/2            BMO       HCP.N        Q1 2017 HCP Inc
 2017/5/2            BMO       CVS.N        Q1 2017 CVS Health Corp
 2017/5/2            BMO       ECL.N        Q1 2017 Ecolab Inc
 2017/5/2            BMO       MRK.N        Q1 2017 默克(Merck & Co Inc)
 2017/5/2            BMO       COP.N        Q1 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips)
 2017/5/2            AMC       NFX.N        Q1 2017 Newfield Exploration Co
 2017/5/2            AMC       WU.N         Q1 2017 西联汇款(Western Union Co)
 2017/5/2            AMC       VRSK.OQ      Q1 2017 Verisk Analytics Inc
 2017/5/2            AMC       AIZ.N        Q1 2017 Assurant Inc
 2017/5/2            AMC       AAPL.OQ      Q2 2017 苹果(Apple Inc)
 2017/5/2            AMC       AKAM.OQ      Q1 2017 Akamai Technologies Inc
 2017/5/2(预估)      AMC       FOXA.OQ      Q3 2017 二十一世纪福克斯
 2017/5/2            AMC       APC.N        Q1 2017 Anadarko Petroleum Corp
 2017/5/2            AMC       DVN.N        Q1 2017 戴文能源(Devon Energy)
 2017/5/2            AMC       OKE.N        Q1 2017 ONEOK Inc
 2017/5/2            AMC       GILD.OQ      Q1 2017 吉利德科学(Gilead Sciences)
 2017/5/2            AMC       EVHC.N       Q1 2017 Envision Healthcare Corp
 2017/5/2            AMC       DVA.N        Q1 2017 DaVita Inc
 2017/5/2            AMC       HBI.N        Q1 2017 HanesBrands Inc
 2017/5/2            AMC       FMC.N        Q1 2017 FMC Corp
 2017/5/2            20:00     MDLZ.OQ      Q1 2017 亿滋国际(Mondelez International)
 2017/5/3            10:30     HUM.N        Q1 2017 哈门那(Humana)
 2017/5/3            11:30     SO.N         Q1 2017 Southern Co
 2017/5/3            BMO       YUM.N        Q1 2017 百胜集团(Yum! Brands Inc)
 2017/5/3            BMO       GRMN.OQ      Q1 2017 Garmin Ltd
 2017/5/3            BMO       EXC.N        Q1 2017 Exelon Corp
 2017/5/3            BMO       LVLT.N       Q1 2017 Level 3 Communications Inc
 2017/5/3            BMO       CLX.N        Q3 2017 Clorox Co
 2017/5/3            BMO       RAI.N        Q1 2017 雷诺兹烟草(Reynolds American)
 2017/5/3            BMO       EL.N         Q3 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder)
 2017/5/3            BMO       TAP.N        Q1 2017 Molson Coors Brewing Co
 2017/5/3            BMO       DLPH.N       Q1 2017 德尔福(Delphi Automotive PLC)
 2017/5/3            BMO       PGR.N        Q1 2017 前进保险(Progressive)
 2017/5/3            BMO       TWX.N        Q1 2017 时代华纳(Time Warner Inc)
 2017/5/3            BMO       ADP.OQ       Q3 2017 Automatic Data Processing Inc
 2017/5/3            BMO       ICE.N        Q1 2017 洲际交易所(ICE)
 2017/5/3            BMO       HRS.N        Q3 2017 Harris Corp
 2017/5/3            BMO       NI.N         Q1 2017 NiSource Inc
 2017/5/3            AMC       QRVO.OQ      Q4 2017 Qorvo Inc
 2017/5/3            AMC       AIG.N        Q1 2017 美国国际集团(AIG)
 2017/5/3            AMC       PXD.N        Q1 2017 Pioneer Natural Resources Co
 2017/5/3            AMC       PRU.N        Q1 2017 美国保德信金融集团
 2017/5/3            AMC       WMB.N        Q1 2017 Williams Companies Inc
 2017/5/3            AMC       ALL.N        Q1 2017 好事达(Allstate)
 2017/5/3            AMC       CF.N         Q1 2017 CF Industries Holdings Inc
 2017/5/3            AMC       FRT.N        Q1 2017 Federal Realty Investment Trust
 2017/5/3            AMC       LNT.N        Q1 2017 Alliant Energy Corp
 2017/5/3            AMC       MUR.N        Q1 2017 Murphy Oil Corp
 2017/5/3            AMC       CXO.N        Q1 2017 Concho Resources Inc
 2017/5/3            AMC       KHC.OQ       Q2 2017 卡夫亨氏(Kraft Heinz Co)
 2017/5/3            AMC       RIG.N        Q1 2017 Transocean Ltd
 2017/5/3            AMC       FB.OQ        Q1 2017 Facebook Inc
 2017/5/3            AMC       AWK.N        Q1 2017 American Water Works Company Inc
 2017/5/3            AMC       MET.N        Q1 2017 美国大都会人寿保险公司(Metlife Inc)
 2017/5/3            AMC       CTL.N        Q1 2017 CenturyLink Inc
 2017/5/3            AMC       ALB.N        Q1 2017 Albemarle Corp
 2017/5/3            AMC       LNC.N        Q1 2017 Lincoln National Corp
 2017/5/4            11:00     INCY.OQ      Q1 2017 Incyte Corp
 2017/5/4            12:00     APA.N        Q1 2017 Apache Corp
 2017/5/4            BMO       CHD.N        Q1 2017 Church & Dwight Co Inc
 2017/5/4            BMO       IT.N         Q1 2017 Gartner Inc
 2017/5/4            BMO       PWR.N        Q1 2017 Quanta Services Inc
 2017/5/4            BMO       OXY.N        Q1 2017 西方石油(Occidental Petroleum)
 2017/5/4            BMO       K.N          Q1 2017 凯洛格(Kellogg)
 2017/5/4            BMO       ZTS.N        Q1 2017 Zoetis Inc
 2017/5/4            BMO       PPL.N        Q1 2017 PPL Corp
 2017/5/4            BMO       CHK.N        Q1 2017 切萨皮克能源(Chesapeake Energy)
 2017/5/4            BMO       VIAB.OQ      Q2 2017 维亚康姆(Viacom)
 2017/5/4            BMO       ABC.N        Q2 2017 美源伯根(AmerisourceBergen)
 2017/5/4            BMO       ES.N         Q1 2017 Eversource Energy
 2017/5/4            BMO       D.N          Q1 2017 道明尼资源(Dominion Resources)
 2017/5/4            BMO       FLR.N        Q1 2017 福陆(Fluor)
 2017/5/4            BMO       AEE.N        Q1 2017 Ameren Corp
 2017/5/4            BMO       GPN.N        Q1 2017 Global Payments Inc
 2017/5/4            BMO       WLTW.OQ      Q1 2017 Willis Towers Watson PLC
 2017/5/4            BMO       BLL.N        Q1 2017 Ball Corp
 2017/5/4            BMO       REGN.OQ      Q1 2017 Regeneron Pharmaceuticals Inc
 2017/5/4(预估)      BMO       XRAY.OQ      Q1 2017 Dentsply Sirona Inc
 2017/5/4            BMO       SNI.OQ       Q1 2017 Scripps Networks Interactive Inc
 2017/5/4            AMC       SRCL.OQ      Q1 2017 Stericycle Inc
 2017/5/4            AMC       MSI.N        Q1 2017 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions)
 2017/5/4            AMC       ATVI.OQ      Q1 2017 Activision Blizzard Inc
 2017/5/4            AMC       MTD.N        Q1 2017 Mettler-Toledo International Inc
 2017/5/4            AMC       CBS.N        Q1 2017 CBS Corp
 2017/5/4(预估)      AMC       BRKa.N       Q1 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)
 2017/5/4            AMC       MNST.OQ      Q1 2017 Monster Beverage Corp
 2017/5/4            AMC       ED.N         Q1 2017 爱迪生联合电气(Consolidated Edison)
 2017/5/4            AMC       MRO.N        Q1 2017 Marathon Oil Corp
 2017/5/4            AMC       PKI.N        Q1 2017 PerkinElmer Inc
 2017/5/5            BMO       CTSH.OQ      Q1 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions)
 2017/5/5            BMO       MCO.N        Q1 2017 穆迪(Moody's Corp) 
 2017/5/5            BMO       HCN.N        Q1 2017 Welltower Inc
 2017/5/5            BMO       CNP.N        Q1 2017 CenterPoint Energy Inc
 2017/5/5            BMO       CI.N         Q1 2017 信诺集团(Cigna Corp)
 2017/5/8            BMO       AES.N        Q1 2017 AES Corp
 2017/5/8(预估)      BMO       TDG.N        Q2 2017 TransDigm Group Inc
 2017/5/8            BMO       TSN.N        Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods)
 2017/5/8            BMO       MNK.N        Q1 2017 Mallinckrodt Plc
 2017/5/8            BMO       SYY.N        Q3 2017 西斯科(Sysco)
 2017/5/8            BMO       XEC.N        Q1 2017 Cimarex Energy Co
 2017/5/8            BMO       NWL.N        Q1 2017 Newell Brands Inc
 2017/5/8            AMC       EOG.N        Q1 2017 EOG Resources Inc
 2017/5/8            AMC       IFF.N        Q1 2017 International Flavors & Fragrances Inc
 2017/5/8            AMC       MAR.OQ       Q1 2017 万豪国际(Marriott International)
 2017/5/8            AMC       TSO.N        Q1 2017 Tesoro Corp
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐