《美国上市公司业绩公布日程表》--5月10日至5月17日

路透5月10日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明， 均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 ) 2017/5/10 BMO MYL.OQ Q1 2017 Mylan NV 2017/5/10 BMO COTY.N Q3 2017 科蒂(Coty) 2017/5/10 BMO VMC.N Q1 2017 Vulcan Materials Co 2017/5/10 BMO XEC.N Q1 2017 Cimarex Energy Co 2017/5/10 AMC FOXA.OQ Q3 2017 二十一世纪福克斯 2017/5/10 (预估) AMC PRGO.N Q1 2017 Perrigo Company PLC 2017/5/10 AMC SYMC.OQ Q4 2017 赛门铁克(Symantec) 2017/5/10 AMC HOLX.OQ Q2 2017 Hologic Inc 2017/5/10 AMC WFM.OQ Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market) 2017/5/11 BMO M.N Q1 2017 梅西百货(Macy's) 2017/5/11 BMO KSS.N Q1 2017 Kohls Corp 2017/5/11 AMC JWN.N Q1 2017 Nordstrom Inc 2017/5/11 AMC CA.OQ Q4 2017 CA Inc 2017/5/16 BMO TJX.N Q1 2018 TJX Companies Inc 2017/5/16 BMO HD.N Q1 2017 家得宝(Home Depot) 2017/5/16 BMO SPLS.OQ Q1 2017 史泰博(Staples) 2017/5/17 BMO PGR.N 4月 2017 前进保险(Progressive) 2017/5/17 BMO TGT.N Q1 2017 塔吉特(Target) 2017/5/17 AMC CSCO.OQ Q3 2017 思科(Cisco System) 2017/5/17 AMC SNPS.OQ Q2 2017 Synopsys Inc 2017/5/17 AMC LB.N Q1 2017 有限品牌公司(L Brands) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 张若琪)