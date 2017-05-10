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市场报道 | 2017年 5月 10日 星期三 09:44 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月10日至5月17日

    路透5月10日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期(年/月/日  公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 )                                         
 2017/5/10          BMO        MYL.OQ      Q1 2017 Mylan NV 
 2017/5/10          BMO        COTY.N      Q3 2017 科蒂(Coty)
 2017/5/10          BMO        VMC.N       Q1 2017 Vulcan Materials Co 
 2017/5/10          BMO        XEC.N       Q1 2017 Cimarex Energy Co 
 2017/5/10          AMC        FOXA.OQ     Q3 2017 二十一世纪福克斯
 2017/5/10 (预估)   AMC        PRGO.N      Q1 2017 Perrigo Company PLC 
 2017/5/10          AMC        SYMC.OQ     Q4 2017 赛门铁克(Symantec)
 2017/5/10          AMC        HOLX.OQ     Q2 2017 Hologic Inc 
 2017/5/10          AMC        WFM.OQ      Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market)  
 2017/5/11          BMO        M.N         Q1 2017 梅西百货(Macy's)
 2017/5/11          BMO        KSS.N       Q1 2017 Kohls Corp 
 2017/5/11          AMC        JWN.N       Q1 2017 Nordstrom Inc 
 2017/5/11          AMC        CA.OQ       Q4 2017 CA Inc 
 2017/5/16          BMO        TJX.N       Q1 2018 TJX Companies Inc 
 2017/5/16          BMO        HD.N        Q1 2017 家得宝(Home Depot) 
 2017/5/16          BMO        SPLS.OQ     Q1 2017 史泰博(Staples) 
 2017/5/17          BMO        PGR.N       4月 2017 前进保险(Progressive)
 2017/5/17          BMO        TGT.N       Q1 2017 塔吉特(Target) 
 2017/5/17          AMC        CSCO.OQ     Q3 2017 思科(Cisco System)
 2017/5/17          AMC        SNPS.OQ     Q2 2017 Synopsys Inc 
 2017/5/17          AMC        LB.N        Q1 2017 有限品牌公司(L Brands)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 张若琪)
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