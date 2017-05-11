《美国上市公司业绩公布日程表》--5月11日至5月18日

美国股市：开盘走高，因科技股上涨和油价回稳

道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)