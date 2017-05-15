《美国上市公司业绩公布日程表》--5月15日至5月22日

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透5月15日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特 殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/16 BMO TJX.N Q1 2018 TJX Companies Inc 2017/5/16 BMO HD.N Q1 2017 家得宝(Home Depot) 2017/5/16 BMO SPLS.OQ Q1 2017 史泰博(Staples) 2017/5/17 BMO PGR.N 4月 2017 前进保险(Progressive) 2017/5/17 BMO TGT.N Q1 2017 塔吉特(Target) 2017/5/17 AMC CSCO.OQ Q3 2017 思科(Cisco System) 2017/5/17 AMC SNPS.OQ Q2 2017 Synopsys Inc 2017/5/17 AMC LB.N Q1 2017 有限品牌公司(L Brands) 2017/5/18 BMO RL.N Q4 2017 Ralph Lauren Corp 2017/5/18 BMO WMT.N Q1 2018 沃尔玛(Wal-Mart) 2017/5/18 AMC ADSK.OQ Q1 2018 欧特克(Autodesk) 2017/5/18 AMC AMAT.OQ Q2 2017 应用材料(Applied Materials) 2017/5/18 AMC CRM.N Q1 2018 Salesforce.com Inc 2017/5/18 AMC ROST.OQ Q1 2017 Ross Stores Inc 2017/5/18 AMC MCK.N Q4 2017 麦克森(McKesson) 2017/5/18 20:15 GPS.N Q1 2017 盖璞(Gap) 2017/5/19 BMO CPB.N Q3 2017 Campbell Soup Co 2017/5/19 BMO FL.N Q1 2017 Foot Locker Inc 2017/5/19 BMO DE.N Q2 2017 迪尔(Deere) 2017/5/22 AMC A.N Q2 2017 安捷伦科技 2017/5/22 (预估) AMC HPE.N Q2 2017 慧与(HPE) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0