版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 11:16 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月16日至5月23日

    路透5月16日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期(年/月/   公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 日)                                   
 2017/5/16         BMO       TJX.N     Q1 2018 TJX Companies Inc 
 2017/5/16         BMO       HD.N      Q1 2017 家得宝(Home Depot) 
 2017/5/16         BMO       SPLS.OQ   Q1 2017 史泰博(Staples)  
 2017/5/17         BMO       PGR.N     4月 2017 前进保险(Progressive) 
 2017/5/17         BMO       TGT.N     Q1 2017 塔吉特(Target)  
 2017/5/17         AMC       CSCO.OQ   Q3 2017 思科(Cisco System) 
 2017/5/17         AMC       SNPS.OQ   Q2 2017 Synopsys Inc 
 2017/5/17         AMC       LB.N      Q1 2017 有限品牌公司(L Brands)
 2017/5/18         BMO       RL.N      Q4 2017 Ralph Lauren Corp 
 2017/5/18         BMO       WMT.N     Q1 2018 沃尔玛(Wal-Mart) 
 2017/5/18         AMC       ADSK.OQ   Q1 2018 欧特克(Autodesk) 
 2017/5/18         AMC       AMAT.OQ   Q2 2017 应用材料(Applied Materials)
 2017/5/18         AMC       CRM.N     Q1 2018 Salesforce.com Inc 
 2017/5/18         AMC       ROST.OQ   Q1 2017 Ross Stores Inc 
 2017/5/18         AMC       MCK.N     Q4 2017 麦克森(McKesson) 
 2017/5/18         20:15     GPS.N     Q1 2017 盖璞(Gap) 
 2017/5/19         BMO       CPB.N     Q3 2017 Campbell Soup Co 
 2017/5/19         BMO       FL.N      Q1 2017 Foot Locker Inc 
 2017/5/19         BMO       DE.N      Q2 2017 迪尔(Deere) 
 2017/5/22         AMC       A.N       Q2 2017 安捷伦科技
 2017/5/22 (预估)  AMC       HPE.N     Q2 2017 慧与(HPE) 
                                       
 2017/5/23         BMO       AZO.N     Q3 2017 Autozone Inc
 2017/5/23         AMC       INTU.OQ   Q3 2017 Intuit Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐