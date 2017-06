路透5月17日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT 时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/17 BMO PGR.N 4月 2017 前进保险(Progressive) 2017/5/17 BMO TGT.N Q1 2017 塔吉特(Target) 2017/5/17 AMC CSCO.OQ Q3 2017 思科(Cisco System) 2017/5/17 AMC SNPS.OQ Q2 2017 Synopsys Inc 2017/5/17 AMC LB.N Q1 2017 有限品牌公司(L Brands) 2017/5/18 BMO RL.N Q4 2017 Ralph Lauren Corp 2017/5/18 BMO WMT.N Q1 2018 沃尔玛(Wal-Mart) 2017/5/18 AMC ADSK.OQ Q1 2018 欧特克(Autodesk) 2017/5/18 AMC AMAT.OQ Q2 2017 应用材料(Applied Materials) 2017/5/18 AMC CRM.N Q1 2018 Salesforce.com Inc 2017/5/18 AMC ROST.OQ Q1 2017 Ross Stores Inc 2017/5/18 AMC MCK.N Q4 2017 麦克森(McKesson) 2017/5/18 20:15 GPS.N Q1 2017 盖璞(Gap) 2017/5/19 BMO CPB.N Q3 2017 Campbell Soup Co 2017/5/19 BMO FL.N Q1 2017 Foot Locker Inc 2017/5/19 BMO DE.N Q2 2017 迪尔(Deere) 2017/5/22 AMC A.N Q2 2017 安捷伦科技 2017/5/22 (预估) AMC HPE.N Q2 2017 慧与(HPE) 2017/5/23 BMO AZO.N Q3 2017 Autozone Inc 2017/5/23 AMC INTU.OQ Q3 2017 Intuit Inc 2017/5/24 BMO AAP.N Q1 2017 Advance Auto Parts Inc 2017/5/24 BMO TIF.N Q1 2017 蒂芙尼(Tiffany) 2017/5/24 (预估) BMO DLTR.OQ Q1 2017 Dollar Tree Inc 2017/5/24 BMO LOW.N Q1 2017 Lowe's Companies Inc 2017/5/24 AMC CSRA.N Q4 2017 CSRA Inc 2017/5/24 AMC HPQ.N Q2 2017 惠普(HP) 2017/5/24 AMC NTAP.OQ Q4 2017 NetApp Inc 2017/5/24 AMC PVH.N Q1 2017 PVH Corp 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖;审校 于春红)