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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 12:12 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月19日至5月26日

    路透5月19日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期(年/月/日)   公布时间    公司代码      业绩季度及公司名称
 2017/5/19            BMO         CPB.N         Q3 2017 Campbell Soup Co 
 2017/5/19            BMO         FL.N          Q1 2017 Foot Locker Inc 
 2017/5/19            BMO         DE.N          Q2 2017 迪尔(Deere) 
 2017/5/22            AMC         A.N           Q2 2017 安捷伦科技
 2017/5/23            BMO         AZO.N         Q3 2017 Autozone Inc
 2017/5/23            AMC         INTU.OQ       Q3 2017 Intuit Inc
 2017/5/24            BMO         AAP.N         Q1 2017 Advance Auto Parts Inc
                                                
 2017/5/24            BMO         TIF.N         Q1 2017 蒂芙尼(Tiffany)
 2017/5/24            BMO         LOW.N         Q1 2017 Lowe's Companies Inc
 2017/5/24            AMC         CSRA.N        Q4 2017 CSRA Inc
 2017/5/24            AMC         HPQ.N         Q2 2017 惠普(HP)
 2017/5/24            AMC         NTAP.OQ       Q4 2017 NetApp Inc
 2017/5/24            AMC         PVH.N         Q1 2017 PVH Corp
 2017/5/25            11:00       SIG.N         Q1 2018 Signet Jewelers Ltd 
 2017/5/25            BMO         HRL.N         Q2 2017 荷美尔(Hormel Foods)
 2017/5/25            BMO         PDCO.OQ       Q4 2017 Patterson Companies Inc
 2017/5/25            BMO         BBY.N         Q1 2018 百思买(Best Buy)
 2017/5/25            BMO         DLTR.OQ       Q1 2017 Dollar Tree Inc
                                                
 2017/5/25            BMO         MDT.N         Q4 2017 美敦力(Medtronic)
 2017/5/25            AMC         ULTA.OQ       Q1 2017 Ulta Beauty Inc
 2017/5/25            AMC         PRGO.N        Q1 2017 初估 Perrigo Company PLC
 2017/5/25            20:15       COST.OQ       Q3 2017 好市多(Costco Wholesale)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖；审校 张明钧)
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