《美国上市公司业绩公布日程表》--5月2日至5月9日

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透5月2日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/2 10:00 AET.N Q1 2017 安泰保险(Aetna) 2017/5/2 10:55 XYL.N Q1 2017 Xylem Inc 2017/5/2 11:00 WEC.N Q1 2017 WEC Energy Group Inc 2017/5/2 11:00 MO.N Q1 2017 高特利集团(Altria Group) 2017/5/2 BMO ADM.N Q1 2017 Archer Daniels Midland Co 2017/5/2 BMO EMR.N Q2 2017 艾默生电气(Emerson Electric) 2017/5/2 BMO PNW.N Q1 2017 Pinnacle West Capital Corp 2017/5/2 BMO AME.N Q1 2017 Ametek Inc 2017/5/2 BMO MOS.N Q1 2017 美盛(Mosaic) 2017/5/2 BMO PCG.N Q1 2017 太平洋燃气电力(PG&E Corp.) 2017/5/2 BMO MA.N Q1 2017 万事达卡 2017/5/2 BMO BDX.N Q2 2017 Becton Dickinson and Co 2017/5/2 BMO CMI.N Q1 2017 康明斯(Cummins Inc) 2017/5/2 BMO PFE.N Q1 2017 辉瑞(Pfizer) 2017/5/2 BMO COH.N Q3 2017 蔻驰(Coach) 2017/5/2 BMO CHTR.OQ Q1 2017 特许通讯(Charter Communications) 2017/5/2 BMO HCA.N Q1 2017 HCA Holdings Inc 2017/5/2 BMO FIS.N Q1 2017 Fidelity National Information Services Inc 2017/5/2 BMO MLM.N Q1 2017 Martin Marietta Materials Inc 2017/5/2 BMO ETN.N Q1 2017 伊顿公司(Eaton Corp) 2017/5/2 BMO NRG.N Q1 2017 NRG Energy Inc 2017/5/2 BMO HCP.N Q1 2017 HCP Inc 2017/5/2 BMO CVS.N Q1 2017 CVS Health Corp 2017/5/2 BMO ECL.N Q1 2017 Ecolab Inc 2017/5/2 BMO MRK.N Q1 2017 默克(Merck & Co Inc) 2017/5/2 BMO COP.N Q1 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2017/5/2 AMC NFX.N Q1 2017 Newfield Exploration Co 2017/5/2 AMC WU.N Q1 2017 西联汇款(Western Union Co) 2017/5/2 AMC VRSK.OQ Q1 2017 Verisk Analytics Inc 2017/5/2 AMC AIZ.N Q1 2017 Assurant Inc 2017/5/2 AMC AAPL.OQ Q2 2017 苹果(Apple Inc) 2017/5/2 AMC AKAM.OQ Q1 2017 Akamai Technologies Inc 2017/5/2 AMC APC.N Q1 2017 Anadarko Petroleum Corp 2017/5/2 AMC DVN.N Q1 2017 戴文能源(Devon Energy) 2017/5/2 AMC OKE.N Q1 2017 ONEOK Inc 2017/5/2 AMC GILD.OQ Q1 2017 吉利德科学(Gilead Sciences) 2017/5/2 AMC EVHC.N Q1 2017 Envision Healthcare Corp 2017/5/2 AMC DVA.N Q1 2017 DaVita Inc 2017/5/2 AMC HBI.N Q1 2017 HanesBrands Inc 2017/5/2 AMC FMC.N Q1 2017 扶懋(FMC Corp) 2017/5/2 20:00 MDLZ.OQ Q1 2017 亿滋国际(Mondelez International) 2017/5/3 10:30 HUM.N Q1 2017 哈门那(Humana) 2017/5/3 11:30 SO.N Q1 2017 Southern Co 2017/5/3 BMO YUM.N Q1 2017 百胜集团(Yum! Brands Inc) 2017/5/3 BMO GRMN.OQ Q1 2017 Garmin Ltd 2017/5/3 BMO EXC.N Q1 2017 Exelon Corp 2017/5/3 BMO LVLT.N Q1 2017 Level 3 Communications Inc 2017/5/3 BMO CLX.N Q3 2017 Clorox Co 2017/5/3 BMO RAI.N Q1 2017 雷诺兹烟草(Reynolds American) 2017/5/3 BMO EL.N Q3 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder) 2017/5/3 BMO TAP.N Q1 2017 Molson Coors Brewing Co 2017/5/3 BMO DLPH.N Q1 2017 德尔福(Delphi Automotive PLC) 2017/5/3 BMO PGR.N Q1 2017 前进保险(Progressive) 2017/5/3 BMO TWX.N Q1 2017 时代华纳(Time Warner Inc) 2017/5/3 BMO ADP.OQ Q3 2017 Automatic Data Processing Inc 2017/5/3 BMO ICE.N Q1 2017 洲际交易所(ICE) 2017/5/3 BMO HRS.N Q3 2017 Harris Corp 2017/5/3 BMO NI.N Q1 2017 NiSource Inc 2017/5/3 AMC QRVO.OQ Q4 2017 Qorvo Inc 2017/5/3 AMC AIG.N Q1 2017 美国国际集团(AIG) 2017/5/3 AMC PXD.N Q1 2017 Pioneer Natural Resources Co 2017/5/3 AMC PRU.N Q1 2017 美国保德信金融集团 2017/5/3 AMC WMB.N Q1 2017 Williams Companies Inc 2017/5/3 AMC ALL.N Q1 2017 好事达(Allstate) 2017/5/3 AMC CF.N Q1 2017 CF Industries Holdings Inc 2017/5/3 AMC FRT.N Q1 2017 Federal Realty Investment Trust 2017/5/3 AMC LNT.N Q1 2017 Alliant Energy Corp 2017/5/3 AMC MUR.N Q1 2017 Murphy Oil Corp 2017/5/3 AMC CXO.N Q1 2017 Concho Resources Inc 2017/5/3 AMC KHC.OQ Q2 2017 卡夫亨氏(Kraft Heinz Co) 2017/5/3 AMC RIG.N Q1 2017 Transocean Ltd 2017/5/3 AMC FB.OQ Q1 2017 Facebook Inc 2017/5/3 AMC AWK.N Q1 2017 American Water Works Company Inc 2017/5/3 AMC MET.N Q1 2017 美国大都会人寿保险公司(Metlife Inc) 2017/5/3 AMC CTL.N Q1 2017 CenturyLink Inc 2017/5/3 AMC ALB.N Q1 2017 Albemarle Corp 2017/5/3 AMC LNC.N Q1 2017 Lincoln National Corp 2017/5/4 11:00 INCY.OQ Q1 2017 Incyte Corp 2017/5/4 12:00 APA.N Q1 2017 Apache Corp 2017/5/4 BMO CHD.N Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 2017/5/4 BMO IT.N Q1 2017 Gartner Inc 2017/5/4 BMO PWR.N Q1 2017 Quanta Services Inc 2017/5/4 BMO OXY.N Q1 2017 西方石油(Occidental Petroleum) 2017/5/4 BMO K.N Q1 2017 凯洛格(Kellogg) 2017/5/4 BMO ZTS.N Q1 2017 Zoetis Inc 2017/5/4 BMO PPL.N Q1 2017 PPL Corp 2017/5/4 BMO CHK.N Q1 2017 切萨皮克能源(Chesapeake Energy) 2017/5/4 BMO VIAB.OQ Q2 2017 维亚康姆(Viacom) 2017/5/4 BMO ABC.N Q2 2017 美源伯根(AmerisourceBergen) 2017/5/4 BMO ES.N Q1 2017 Eversource Energy 2017/5/4 BMO D.N Q1 2017 道明尼资源(Dominion Resources) 2017/5/4 BMO FLR.N Q1 2017 福陆(Fluor) 2017/5/4 BMO AEE.N Q1 2017 Ameren Corp 2017/5/4 BMO GPN.N Q1 2017 Global Payments Inc 2017/5/4 BMO WLTW.OQ Q1 2017 Willis Towers Watson PLC 2017/5/4 BMO BLL.N Q1 2017 Ball Corp 2017/5/4 BMO REGN.OQ Q1 2017 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2017/5/4(预估) BMO XRAY.OQ Q1 2017 Dentsply Sirona Inc 2017/5/4 BMO SNI.OQ Q1 2017 Scripps Networks Interactive Inc 2017/5/4 AMC SRCL.OQ Q1 2017 Stericycle Inc 2017/5/4 AMC MSI.N Q1 2017 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 2017/5/4 AMC ATVI.OQ Q1 2017 Activision Blizzard Inc 2017/5/4 AMC MTD.N Q1 2017 Mettler-Toledo International Inc 2017/5/4 AMC CBS.N Q1 2017 CBS Corp 2017/5/4(预估) AMC BRKa.N Q1 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 2017/5/4 AMC MNST.OQ Q1 2017 Monster Beverage Corp 2017/5/4 AMC ED.N Q1 2017 爱迪生联合电气(Consolidated Edison) 2017/5/4 AMC MRO.N Q1 2017 Marathon Oil Corp 2017/5/4 AMC PKI.N Q1 2017 PerkinElmer Inc 2017/5/5 BMO CTSH.OQ Q1 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions) 2017/5/5 BMO MCO.N Q1 2017 穆迪(Moody's Corp) 2017/5/5 BMO HCN.N Q1 2017 Welltower Inc 2017/5/5 BMO CNP.N Q1 2017 CenterPoint Energy Inc 2017/5/5 BMO CI.N Q1 2017 信诺集团(Cigna Corp) 2017/5/8 BMO AES.N Q1 2017 AES Corp 2017/5/8 BMO TSN.N Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods) 2017/5/8 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/5/8 BMO SYY.N Q3 2017 西斯科(Sysco) 2017/5/8 BMO XEC.N Q1 2017 Cimarex Energy Co 2017/5/8 BMO NWL.N Q1 2017 Newell Brands Inc 2017/5/8 AMC EOG.N Q1 2017 EOG Resources Inc 2017/5/8 AMC IFF.N Q1 2017 International Flavors & Fragrances Inc 2017/5/8 AMC MAR.OQ Q1 2017 万豪国际(Marriott International) 2017/5/8 AMC TSO.N Q1 2017 Tesoro Corp 2017/5/9 11:00 DUK.N Q1 2017 杜克能源(Duke Energy) 2017/5/9 11:00 DISCA.OQ Q1 2017 Discovery Communications Inc 2017/5/9 BMO HSIC.OQ Q1 2017 Henry Schein Inc 2017/5/9 BMO SEE.N Q1 2017 Sealed Air Corp 2017/5/9 BMO CBOE.OQ Q1 2017 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司 2017/5/9 BMO AGN.N Q1 2017 艾尔建(Allergan) 2017/5/9 BMO TGNA.N Q1 2017 Tegna Inc 2017/5/9 BMO TDG.N Q2 2017 TransDigm Group Inc 2017/5/9 BMO JEC.N Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc 2017/5/9 12:30 SRE.N Q1 2017 Sempra Energy 2017/5/9 BMO AON.N Q1 2017 Aon PLC 2017/5/9 AMC MCHP.OQ Q4 2017 Microchip Technology Inc 2017/5/9 AMC DIS.N Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney) 2017/5/9 AMC NWSA.OQ Q3 2017 新闻集团(News Corp) 2017/5/9 AMC REG.N Q1 2017 Regency Centers Corp 2017/5/9 AMC TRIP.OQ Q1 2017 TripAdvisor Inc 2017/5/9 AMC PCLN.OQ Q1 2017 Priceline Group Inc 2017/5/9 AMC NVDA.OQ Q1 2018 英伟达(Nvidia) 2017/5/9 AMC EA.OQ Q4 2017 艺电(Electronic Arts) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 徐文焰)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未