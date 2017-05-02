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市场报道 | 2017年 5月 2日 星期二 10:26 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月2日至5月9日

    路透5月2日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国
盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期(年/月/   公布时间   公司代码  业绩季度及公司名称
 日)                                    
 2017/5/2          10:00      AET.N     Q1 2017 安泰保险(Aetna)
 2017/5/2          10:55      XYL.N     Q1 2017 Xylem Inc
 2017/5/2          11:00      WEC.N     Q1 2017 WEC Energy Group Inc
 2017/5/2          11:00      MO.N      Q1 2017 高特利集团(Altria Group)
 2017/5/2          BMO        ADM.N     Q1 2017 Archer Daniels Midland Co
 2017/5/2          BMO        EMR.N     Q2 2017 艾默生电气(Emerson Electric)
 2017/5/2          BMO        PNW.N     Q1 2017 Pinnacle West Capital Corp
 2017/5/2          BMO        AME.N     Q1 2017 Ametek Inc
 2017/5/2          BMO        MOS.N     Q1 2017 美盛(Mosaic)
 2017/5/2          BMO        PCG.N     Q1 2017 太平洋燃气电力(PG&E Corp.)
 2017/5/2          BMO        MA.N      Q1 2017 万事达卡
 2017/5/2          BMO        BDX.N     Q2 2017 Becton Dickinson and Co
 2017/5/2          BMO        CMI.N     Q1 2017 康明斯(Cummins Inc)
 2017/5/2          BMO        PFE.N     Q1 2017 辉瑞(Pfizer)
 2017/5/2          BMO        COH.N     Q3 2017 蔻驰(Coach)
 2017/5/2          BMO        CHTR.OQ   Q1 2017 特许通讯(Charter Communications)
 2017/5/2          BMO        HCA.N     Q1 2017 HCA Holdings Inc
 2017/5/2          BMO        FIS.N     Q1 2017 Fidelity National Information Services Inc
 2017/5/2          BMO        MLM.N     Q1 2017 Martin Marietta Materials Inc
 2017/5/2          BMO        ETN.N     Q1 2017 伊顿公司(Eaton Corp)
 2017/5/2          BMO        NRG.N     Q1 2017 NRG Energy Inc
 2017/5/2          BMO        HCP.N     Q1 2017 HCP Inc
 2017/5/2          BMO        CVS.N     Q1 2017 CVS Health Corp
 2017/5/2          BMO        ECL.N     Q1 2017 Ecolab Inc
 2017/5/2          BMO        MRK.N     Q1 2017 默克(Merck & Co Inc)
 2017/5/2          BMO        COP.N     Q1 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips)
 2017/5/2          AMC        NFX.N     Q1 2017 Newfield Exploration Co
 2017/5/2          AMC        WU.N      Q1 2017 西联汇款(Western Union Co)
 2017/5/2          AMC        VRSK.OQ   Q1 2017 Verisk Analytics Inc
 2017/5/2          AMC        AIZ.N     Q1 2017 Assurant Inc
 2017/5/2          AMC        AAPL.OQ   Q2 2017 苹果(Apple Inc)
 2017/5/2          AMC        AKAM.OQ   Q1 2017 Akamai Technologies Inc
 2017/5/2          AMC        APC.N     Q1 2017 Anadarko Petroleum Corp
 2017/5/2          AMC        DVN.N     Q1 2017 戴文能源(Devon Energy)
 2017/5/2          AMC        OKE.N     Q1 2017 ONEOK Inc
 2017/5/2          AMC        GILD.OQ   Q1 2017 吉利德科学(Gilead Sciences)
 2017/5/2          AMC        EVHC.N    Q1 2017 Envision Healthcare Corp
 2017/5/2          AMC        DVA.N     Q1 2017 DaVita Inc
 2017/5/2          AMC        HBI.N     Q1 2017 HanesBrands Inc
 2017/5/2          AMC        FMC.N     Q1 2017 扶懋(FMC Corp)
 2017/5/2          20:00      MDLZ.OQ   Q1 2017 亿滋国际(Mondelez International)
 2017/5/3          10:30      HUM.N     Q1 2017 哈门那(Humana)
 2017/5/3          11:30      SO.N      Q1 2017 Southern Co
 2017/5/3          BMO        YUM.N     Q1 2017 百胜集团(Yum! Brands Inc)
 2017/5/3          BMO        GRMN.OQ   Q1 2017 Garmin Ltd
 2017/5/3          BMO        EXC.N     Q1 2017 Exelon Corp
 2017/5/3          BMO        LVLT.N    Q1 2017 Level 3 Communications Inc
 2017/5/3          BMO        CLX.N     Q3 2017 Clorox Co
 2017/5/3          BMO        RAI.N     Q1 2017 雷诺兹烟草(Reynolds American)
 2017/5/3          BMO        EL.N      Q3 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder)
 2017/5/3          BMO        TAP.N     Q1 2017 Molson Coors Brewing Co
 2017/5/3          BMO        DLPH.N    Q1 2017 德尔福(Delphi Automotive PLC)
 2017/5/3          BMO        PGR.N     Q1 2017 前进保险(Progressive)
 2017/5/3          BMO        TWX.N     Q1 2017 时代华纳(Time Warner Inc)
 2017/5/3          BMO        ADP.OQ    Q3 2017 Automatic Data Processing Inc
 2017/5/3          BMO        ICE.N     Q1 2017 洲际交易所(ICE)
 2017/5/3          BMO        HRS.N     Q3 2017 Harris Corp
 2017/5/3          BMO        NI.N      Q1 2017 NiSource Inc
 2017/5/3          AMC        QRVO.OQ   Q4 2017 Qorvo Inc
 2017/5/3          AMC        AIG.N     Q1 2017 美国国际集团(AIG)
 2017/5/3          AMC        PXD.N     Q1 2017 Pioneer Natural Resources Co
 2017/5/3          AMC        PRU.N     Q1 2017 美国保德信金融集团
 2017/5/3          AMC        WMB.N     Q1 2017 Williams Companies Inc
 2017/5/3          AMC        ALL.N     Q1 2017 好事达(Allstate)
 2017/5/3          AMC        CF.N      Q1 2017 CF Industries Holdings Inc
 2017/5/3          AMC        FRT.N     Q1 2017 Federal Realty Investment Trust
 2017/5/3          AMC        LNT.N     Q1 2017 Alliant Energy Corp
 2017/5/3          AMC        MUR.N     Q1 2017 Murphy Oil Corp
 2017/5/3          AMC        CXO.N     Q1 2017 Concho Resources Inc
 2017/5/3          AMC        KHC.OQ    Q2 2017 卡夫亨氏(Kraft Heinz Co)
 2017/5/3          AMC        RIG.N     Q1 2017 Transocean Ltd
 2017/5/3          AMC        FB.OQ     Q1 2017 Facebook Inc
 2017/5/3          AMC        AWK.N     Q1 2017 American Water Works Company Inc
 2017/5/3          AMC        MET.N     Q1 2017 美国大都会人寿保险公司(Metlife Inc)
 2017/5/3          AMC        CTL.N     Q1 2017 CenturyLink Inc
 2017/5/3          AMC        ALB.N     Q1 2017 Albemarle Corp
 2017/5/3          AMC        LNC.N     Q1 2017 Lincoln National Corp
 2017/5/4          11:00      INCY.OQ   Q1 2017 Incyte Corp
 2017/5/4          12:00      APA.N     Q1 2017 Apache Corp
 2017/5/4          BMO        CHD.N     Q1 2017 Church & Dwight Co Inc
 2017/5/4          BMO        IT.N      Q1 2017 Gartner Inc
 2017/5/4          BMO        PWR.N     Q1 2017 Quanta Services Inc
 2017/5/4          BMO        OXY.N     Q1 2017 西方石油(Occidental Petroleum)
 2017/5/4          BMO        K.N       Q1 2017 凯洛格(Kellogg)
 2017/5/4          BMO        ZTS.N     Q1 2017 Zoetis Inc
 2017/5/4          BMO        PPL.N     Q1 2017 PPL Corp
 2017/5/4          BMO        CHK.N     Q1 2017 切萨皮克能源(Chesapeake Energy)
 2017/5/4          BMO        VIAB.OQ   Q2 2017 维亚康姆(Viacom)
 2017/5/4          BMO        ABC.N     Q2 2017 美源伯根(AmerisourceBergen)
 2017/5/4          BMO        ES.N      Q1 2017 Eversource Energy
 2017/5/4          BMO        D.N       Q1 2017 道明尼资源(Dominion Resources)
 2017/5/4          BMO        FLR.N     Q1 2017 福陆(Fluor)
 2017/5/4          BMO        AEE.N     Q1 2017 Ameren Corp
 2017/5/4          BMO        GPN.N     Q1 2017 Global Payments Inc
 2017/5/4          BMO        WLTW.OQ   Q1 2017 Willis Towers Watson PLC
 2017/5/4          BMO        BLL.N     Q1 2017 Ball Corp
 2017/5/4          BMO        REGN.OQ   Q1 2017 Regeneron Pharmaceuticals Inc
 2017/5/4(预估)    BMO        XRAY.OQ   Q1 2017 Dentsply Sirona Inc
 2017/5/4          BMO        SNI.OQ    Q1 2017 Scripps Networks Interactive Inc
 2017/5/4          AMC        SRCL.OQ   Q1 2017 Stericycle Inc
 2017/5/4          AMC        MSI.N     Q1 2017 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions)
 2017/5/4          AMC        ATVI.OQ   Q1 2017 Activision Blizzard Inc
 2017/5/4          AMC        MTD.N     Q1 2017 Mettler-Toledo International Inc
 2017/5/4          AMC        CBS.N     Q1 2017 CBS Corp
 2017/5/4(预估)    AMC        BRKa.N    Q1 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)
 2017/5/4          AMC        MNST.OQ   Q1 2017 Monster Beverage Corp
 2017/5/4          AMC        ED.N      Q1 2017 爱迪生联合电气(Consolidated Edison)
 2017/5/4          AMC        MRO.N     Q1 2017 Marathon Oil Corp
 2017/5/4          AMC        PKI.N     Q1 2017 PerkinElmer Inc
 2017/5/5          BMO        CTSH.OQ   Q1 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions)
 2017/5/5          BMO        MCO.N     Q1 2017 穆迪(Moody's Corp) 
 2017/5/5          BMO        HCN.N     Q1 2017 Welltower Inc
 2017/5/5          BMO        CNP.N     Q1 2017 CenterPoint Energy Inc
 2017/5/5          BMO        CI.N      Q1 2017 信诺集团(Cigna Corp)
 2017/5/8          BMO        AES.N     Q1 2017 AES Corp
 2017/5/8          BMO        TSN.N     Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods)
 2017/5/8          BMO        MNK.N     Q1 2017 Mallinckrodt Plc
 2017/5/8          BMO        SYY.N     Q3 2017 西斯科(Sysco)
 2017/5/8          BMO        XEC.N     Q1 2017 Cimarex Energy Co
 2017/5/8          BMO        NWL.N     Q1 2017 Newell Brands Inc
 2017/5/8          AMC        EOG.N     Q1 2017 EOG Resources Inc
 2017/5/8          AMC        IFF.N     Q1 2017 International Flavors & Fragrances Inc
 2017/5/8          AMC        MAR.OQ    Q1 2017 万豪国际(Marriott International)
 2017/5/8          AMC        TSO.N     Q1 2017 Tesoro Corp
 2017/5/9          11:00      DUK.N     Q1 2017 杜克能源(Duke Energy)
 2017/5/9          11:00      DISCA.OQ  Q1 2017 Discovery Communications Inc
 2017/5/9          BMO        HSIC.OQ   Q1 2017 Henry Schein Inc
 2017/5/9          BMO        SEE.N     Q1 2017 Sealed Air Corp
 2017/5/9          BMO        CBOE.OQ   Q1 2017 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司
 2017/5/9          BMO        AGN.N     Q1 2017 艾尔建(Allergan)
 2017/5/9          BMO        TGNA.N    Q1 2017 Tegna Inc
 2017/5/9          BMO        TDG.N     Q2 2017 TransDigm Group Inc
 2017/5/9          BMO        JEC.N     Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc
 2017/5/9          12:30      SRE.N     Q1 2017 Sempra Energy
 2017/5/9          BMO        AON.N     Q1 2017 Aon PLC
 2017/5/9          AMC        MCHP.OQ   Q4 2017 Microchip Technology Inc
 2017/5/9          AMC        DIS.N     Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney)
 2017/5/9          AMC        NWSA.OQ   Q3 2017 新闻集团(News Corp)
 2017/5/9          AMC        REG.N     Q1 2017 Regency Centers Corp
 2017/5/9          AMC        TRIP.OQ   Q1 2017 TripAdvisor Inc
 2017/5/9          AMC        PCLN.OQ   Q1 2017 Priceline Group Inc
 2017/5/9          AMC        NVDA.OQ   Q1 2018 英伟达(Nvidia)
 2017/5/9          AMC        EA.OQ     Q4 2017 艺电(Electronic Arts)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 徐文焰)
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