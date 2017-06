路透5月23日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GM T时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2017年5月23日 BMO AZO.N Q3 2017 Autozone Inc 2017年5月23日 AMC INTU.OQ Q3 2017 Intuit Inc 2017年5月24日 BMO AAP.N Q1 2017 Advance Auto Parts Inc 2017年5月24日 BMO TIF.N Q1 2017 蒂芙尼(Tiffany) 2017年5月24日 BMO LOW.N Q1 2017 劳氏(Lowe's) 2017年5月24日 AMC CSRA.N Q4 2017 CSRA Inc 2017年5月24日 AMC HPQ.N Q2 2017 惠普(HP) 2017年5月24日 AMC NTAP.OQ Q4 2017 NetApp Inc 2017年5月24日 AMC PVH.N Q1 2017 PVH Corp 2017年5月25日 11:00 SIG.N Q1 2018 Signet Jewelers Ltd 2017年5月25日 BMO HRL.N Q2 2017 荷美尔(Hormel Foods) 2017年5月25日 BMO PDCO.OQ Q4 2017 Patterson Companies Inc 2017年5月25日 BMO BBY.N Q1 2018 百思买(Best Buy) 2017年5月25日 BMO DLTR.OQ Q1 2017 Dollar Tree Inc 2017年5月25日 BMO MDT.N Q4 2017 美敦力(Medtronic) 2017年5月25日 AMC ULTA.OQ Q1 2017 Ulta Beauty Inc 2017年5月25日 20:15 COST.OQ Q3 2017 好市多(Costco Wholesale) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚;审校 徐文焰)