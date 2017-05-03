版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 09:34 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月3日至5月10日

    路透5月3日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-
美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期(年/月/日  公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 )                                       
 2017/5/3           10:30     HUM.N      Q1 2017 哈门那(Humana)
 2017/5/3           11:30     SO.N       Q1 2017 Southern Co
 2017/5/3           BMO       YUM.N      Q1 2017 百胜集团(Yum! Brands)
 2017/5/3           BMO       GRMN.OQ    Q1 2017 Garmin Ltd
 2017/5/3           BMO       EXC.N      Q1 2017 Exelon Corp
 2017/5/3           BMO       LVLT.N     Q1 2017 Level 3 Communications Inc
 2017/5/3           BMO       CLX.N      Q3 2017 Clorox Co
 2017/5/3           BMO       RAI.N      Q1 2017 雷诺兹烟草(Reynolds American)
 2017/5/3           BMO       EL.N       Q3 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder)
 2017/5/3           BMO       TAP.N      Q1 2017 Molson Coors Brewing Co
 2017/5/3           BMO       DLPH.N     Q1 2017 德尔福(Delphi Automotive PLC)
 2017/5/3           BMO       PGR.N      Q1 2017 前进保险(Progressive)
 2017/5/3           BMO       TWX.N      Q1 2017 时代华纳(Time Warner)
 2017/5/3           BMO       ADP.OQ     Q3 2017 Automatic Data Processing Inc
 2017/5/3           BMO       ICE.N      Q1 2017 洲际交易所(ICE)
 2017/5/3           BMO       HRS.N      Q3 2017 Harris Corp
 2017/5/3           BMO       NI.N       Q1 2017 NiSource Inc
 2017/5/3           AMC       QRVO.OQ    Q4 2017 Qorvo Inc
 2017/5/3           AMC       AIG.N      Q1 2017 美国国际集团(AIG)
 2017/5/3           AMC       PXD.N      Q1 2017 Pioneer Natural Resources Co
 2017/5/3           AMC       PRU.N      Q1 2017 美国保德信金融集团
 2017/5/3           AMC       WMB.N      Q1 2017 Williams Companies Inc
 2017/5/3           AMC       ALL.N      Q1 2017 好事达(Allstate)
 2017/5/3           AMC       CF.N       Q1 2017 CF Industries Holdings Inc
 2017/5/3           AMC       FRT.N      Q1 2017 Federal Realty Investment Trust
 2017/5/3           AMC       LNT.N      Q1 2017 Alliant Energy Corp
 2017/5/3           AMC       MUR.N      Q1 2017 Murphy Oil Corp
 2017/5/3           AMC       CXO.N      Q1 2017 Concho Resources Inc
 2017/5/3           AMC       KHC.OQ     Q2 2017 卡夫亨氏(Kraft Heinz)
 2017/5/3           AMC       RIG.N      Q1 2017 Transocean Ltd
 2017/5/3           AMC       FB.OQ      Q1 2017 Facebook Inc
 2017/5/3           AMC       AWK.N      Q1 2017 American Water Works Company Inc
 2017/5/3           AMC       MET.N      Q1 2017 美国大都会人寿保险公司(Metlife)
 2017/5/3           AMC       CTL.N      Q1 2017 CenturyLink Inc
 2017/5/3           AMC       ALB.N      Q1 2017 Albemarle Corp
 2017/5/3           AMC       LNC.N      Q1 2017 Lincoln National Corp
 2017/5/4           11:00     INCY.OQ    Q1 2017 Incyte Corp
 2017/5/4           12:00     APA.N      Q1 2017 Apache Corp
 2017/5/4           BMO       CHD.N      Q1 2017 Church & Dwight Co Inc
 2017/5/4           BMO       IT.N       Q1 2017 Gartner Inc
 2017/5/4           BMO       PWR.N      Q1 2017 Quanta Services Inc
 2017/5/4           BMO       OXY.N      Q1 2017 西方石油(Occidental Petroleum)
 2017/5/4           BMO       K.N        Q1 2017 凯洛格(Kellogg)
 2017/5/4           BMO       ZTS.N      Q1 2017 Zoetis Inc
 2017/5/4           BMO       PPL.N      Q1 2017 PPL Corp
 2017/5/4           BMO       CHK.N      Q1 2017 切萨皮克能源(Chesapeake Energy)
 2017/5/4           BMO       VIAB.OQ    Q2 2017 维亚康姆(Viacom)
 2017/5/4           BMO       ABC.N      Q2 2017 美源伯根(AmerisourceBergen)
 2017/5/4           BMO       ES.N       Q1 2017 Eversource Energy
 2017/5/4           BMO       D.N        Q1 2017 道明尼资源(Dominion Resources)
 2017/5/4           BMO       AEE.N      Q1 2017 Ameren Corp
 2017/5/4           BMO       GPN.N      Q1 2017 Global Payments Inc
 2017/5/4           BMO       WLTW.OQ    Q1 2017 Willis Towers Watson PLC
 2017/5/4           BMO       BLL.N      Q1 2017 Ball Corp
 2017/5/4           BMO       REGN.OQ    Q1 2017 Regeneron Pharmaceuticals Inc
 2017/5/4(预估)     BMO       XRAY.OQ    Q1 2017 Dentsply Sirona Inc
 2017/5/4           BMO       SNI.OQ     Q1 2017 Scripps Networks Interactive Inc
 2017/5/4           AMC       SRCL.OQ    Q1 2017 Stericycle Inc
 2017/5/4           AMC       MSI.N      Q1 2017 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions)
 2017/5/4           AMC       ATVI.OQ    Q1 2017 Activision Blizzard Inc
 2017/5/4           AMC       MTD.N      Q1 2017 Mettler-Toledo International Inc
 2017/5/4           AMC       CBS.N      Q1 2017 CBS Corp
 2017/5/4(预估)     AMC       BRKa.N     Q1 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)
 2017/5/4           AMC       MNST.OQ    Q1 2017 Monster Beverage Corp
 2017/5/4           AMC       FLR.N      Q1 2017 福陆(Fluor)
 2017/5/4           AMC       ED.N       Q1 2017 爱迪生联合电气(Consolidated Edison)
 2017/5/4           AMC       MRO.N      Q1 2017 Marathon Oil Corp
 2017/5/4           AMC       PKI.N      Q1 2017 PerkinElmer Inc
 2017/5/5           BMO       CTSH.OQ    Q1 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions)
 2017/5/5           BMO       MCO.N      Q1 2017 穆迪(Moody's Corp) 
 2017/5/5           BMO       HCN.N      Q1 2017 Welltower Inc
 2017/5/5           BMO       CNP.N      Q1 2017 CenterPoint Energy Inc
 2017/5/5           BMO       CI.N       Q1 2017 信诺集团(Cigna Corp)
 2017/5/8           BMO       AES.N      Q1 2017 AES Corp
 2017/5/8           BMO       TSN.N      Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods)
 2017/5/8           BMO       MNK.N      Q1 2017 Mallinckrodt Plc
 2017/5/8           BMO       SYY.N      Q3 2017 西斯科(Sysco)
 2017/5/8           BMO       XEC.N      Q1 2017 Cimarex Energy Co
 2017/5/8           BMO       NWL.N      Q1 2017 Newell Brands Inc
 2017/5/8           AMC       EOG.N      Q1 2017 EOG Resources Inc
 2017/5/8           AMC       IFF.N      Q1 2017 International Flavors & Fragrances Inc
 2017/5/8           AMC       MAR.OQ     Q1 2017 万豪国际(Marriott International)
 2017/5/8           AMC       TSO.N      Q1 2017 Tesoro Corp
 2017/5/9           11:00     DUK.N      Q1 2017 杜克能源(Duke Energy)
 2017/5/9           11:00     DISCA.OQ   Q1 2017 Discovery Communications Inc
 2017/5/9           BMO       HSIC.OQ    Q1 2017 Henry Schein Inc
 2017/5/9           BMO       SEE.N      Q1 2017 Sealed Air Corp
 2017/5/9           BMO       CBOE.OQ    Q1 2017 CBOE 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司
 2017/5/9           BMO       AGN.N      Q1 2017 艾尔建(Allergan)
 2017/5/9           BMO       TGNA.N     Q1 2017 Tegna Inc
 2017/5/9           BMO       TDG.N      Q2 2017 TransDigm Group Inc
 2017/5/9           BMO       JEC.N      Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc
 2017/5/9           12:30     SRE.N      Q1 2017 Sempra Energy
 2017/5/9           BMO       AON.N      Q1 2017 Aon PLC
 2017/5/9           AMC       MCHP.OQ    Q4 2017 Microchip Technology Inc
 2017/5/9           AMC       DIS.N      Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney)
 2017/5/9           AMC       NWSA.OQ    Q3 2017 新闻集团(News Corp)
 2017/5/9           AMC       REG.N      Q1 2017 Regency Centers Corp
 2017/5/9           AMC       TRIP.OQ    Q1 2017 TripAdvisor Inc
 2017/5/9           AMC       PCLN.OQ    Q1 2017 Priceline Group Inc
 2017/5/9           AMC       NVDA.OQ    Q1 2018 英伟达(Nvidia)
 2017/5/9           AMC       EA.OQ      Q4 2017 艺电(Electronic Arts)
 2017/5/10          BMO       MYL.OQ     Q1 2017 Mylan NV
 2017/5/10          BMO       COTY.N     Q3 2017 科蒂(Coty)
 2017/5/10          BMO       VMC.N      Q1 2017 Vulcan Materials Co
 2017/5/10          AMC       FOXA.OQ    Q3 2017 二十一世纪福克斯
 2017/5/10(预估)    AMC       PRGO.N     Q1 2017 Perrigo Company PLC
 2017/5/10          AMC       SYMC.OQ    Q4 2017 赛门铁克(Symantec)
 2017/5/10          AMC       HOLX.OQ    Q2 2017 Hologic Inc
 2017/5/10          AMC       WFM.OQ     Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐