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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 10:20 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月4日至5月11日

    路透5月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-
美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。

 公布日期(年/月/   公布时间    公司代码    业绩季度及公司名称
 日)                                       
 2017/5/4          11:00       INCY.OQ     Q1 2017 Incyte Corp
 2017/5/4          12:00       APA.N       Q1 2017 Apache Corp
 2017/5/4          BMO         CHD.N       Q1 2017 Church & Dwight Co Inc
 2017/5/4          BMO         IT.N        Q1 2017 Gartner Inc
 2017/5/4          BMO         PWR.N       Q1 2017 Quanta Services Inc
 2017/5/4          BMO         OXY.N       Q1 2017 西方石油(Occidental Petroleum)
 2017/5/4          BMO         K.N         Q1 2017 凯洛格(Kellogg)
 2017/5/4          BMO         ZTS.N       Q1 2017 Zoetis Inc
 2017/5/4          BMO         PPL.N       Q1 2017 PPL Corp
 2017/5/4          BMO         CHK.N       Q1 2017 切萨皮克能源(Chesapeake Energy)
 2017/5/4          BMO         VIAB.OQ     Q2 2017 维亚康姆(Viacom)
 2017/5/4          BMO         ABC.N       Q2 2017 美源伯根(AmerisourceBergen)
 2017/5/4          BMO         ES.N        Q1 2017 Eversource Energy
 2017/5/4          BMO         D.N         Q1 2017 道明尼资源(Dominion Resources)
 2017/5/4          BMO         AEE.N       Q1 2017 Ameren Corp
 2017/5/4          BMO         GPN.N       Q1 2017 Global Payments Inc
 2017/5/4          BMO         WLTW.OQ     Q1 2017 Willis Towers Watson PLC
 2017/5/4          BMO         BLL.N       Q1 2017 Ball Corp
 2017/5/4          BMO         REGN.OQ     Q1 2017 Regeneron Pharmaceuticals Inc
 2017/5/4          BMO         SNI.OQ      Q1 2017 Scripps Networks Interactive Inc
 2017/5/4          AMC         SRCL.OQ     Q1 2017 Stericycle Inc
 2017/5/4          AMC         MSI.N       Q1 2017 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions)
 2017/5/4          AMC         ATVI.OQ     Q1 2017 Activision Blizzard Inc
 2017/5/4          AMC         MTD.N       Q1 2017 Mettler-Toledo International Inc
 2017/5/4          AMC         CBS.N       Q1 2017 CBS Corp
 2017/5/4(预估)    AMC         BRKa.N      Q1 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)
 2017/5/4          AMC         MNST.OQ     Q1 2017 Monster Beverage Corp
 2017/5/4          AMC         FLR.N       Q1 2017 福陆(Fluor)
 2017/5/4          AMC         ED.N        Q1 2017 爱迪生联合电气(Consolidated Edison)
 2017/5/4          AMC         MRO.N       Q1 2017 Marathon Oil Corp
 2017/5/4          AMC         PKI.N       Q1 2017 PerkinElmer Inc
 2017/5/5          BMO         CTSH.OQ     Q1 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions)
 2017/5/5          BMO         MCO.N       Q1 2017 穆迪(Moody's Corp) 
 2017/5/5          BMO         HCN.N       Q1 2017 Welltower Inc
 2017/5/5          BMO         CNP.N       Q1 2017 CenterPoint Energy Inc
 2017/5/5          BMO         CI.N        Q1 2017 信诺集团(Cigna Corp)
 2017/5/8          BMO         AES.N       Q1 2017 AES Corp
 2017/5/8          BMO         TSN.N       Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods)
 2017/5/8          BMO         MNK.N       Q1 2017 Mallinckrodt Plc
 2017/5/8          BMO         SYY.N       Q3 2017 西斯科(Sysco)
 2017/5/8          BMO         XEC.N       Q1 2017 Cimarex Energy Co
 2017/5/8          BMO         NWL.N       Q1 2017 Newell Brands Inc
 2017/5/8          AMC         EOG.N       Q1 2017 EOG Resources Inc
 2017/5/8          AMC         IFF.N       Q1 2017 International Flavors & Fragrances Inc
 2017/5/8          AMC         MAR.OQ      Q1 2017 万豪国际(Marriott International)
 2017/5/8          AMC         TSO.N       Q1 2017 Tesoro Corp
 2017/5/9          11:00       DUK.N       Q1 2017 杜克能源(Duke Energy)
 2017/5/9          11:00       DISCA.OQ    Q1 2017 Discovery Communications Inc
 2017/5/9          BMO         HSIC.OQ     Q1 2017 Henry Schein Inc
 2017/5/9          BMO         SEE.N       Q1 2017 Sealed Air Corp
 2017/5/9          BMO         CBOE.OQ     Q1 2017 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司
 2017/5/9          BMO         AGN.N       Q1 2017 艾尔建(Allergan)
 2017/5/9          BMO         TGNA.N      Q1 2017 Tegna Inc
 2017/5/9          BMO         TDG.N       Q2 2017 TransDigm Group Inc
 2017/5/9          BMO         JEC.N       Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc
 2017/5/9          12:30       SRE.N       Q1 2017 Sempra Energy
 2017/5/9          BMO         XRAY.OQ     Q1 2017 Dentsply Sirona Inc
 2017/5/9          BMO         AON.N       Q1 2017 Aon PLC
 2017/5/9          AMC         MCHP.OQ     Q4 2017 Microchip Technology Inc
 2017/5/9          AMC         DIS.N       Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney)
 2017/5/9          AMC         NWSA.OQ     Q3 2017 新闻集团(News Corp)
 2017/5/9          AMC         REG.N       Q1 2017 Regency Centers Corp
 2017/5/9          AMC         TRIP.OQ     Q1 2017 TripAdvisor Inc
 2017/5/9          AMC         PCLN.OQ     Q1 2017 Priceline Group Inc
 2017/5/9          AMC         NVDA.OQ     Q1 2018 英伟达(Nvidia)
 2017/5/9          AMC         EA.OQ       Q4 2017 艺电(Electronic Arts)
 2017/5/10         BMO         MYL.OQ      Q1 2017 Mylan NV
 2017/5/10         BMO         COTY.N      Q3 2017 科蒂(Coty)
 2017/5/10         BMO         VMC.N       Q1 2017 Vulcan Materials Co
 2017/5/10         AMC         FOXA.OQ     Q3 2017 二十一世纪福克斯
 2017/5/10(预估)   AMC         PRGO.N      Q1 2017 Perrigo Company PLC
 2017/5/10         AMC         SYMC.OQ     Q4 2017 赛门铁克(Symantec)
 2017/5/10         AMC         HOLX.OQ     Q2 2017 Hologic Inc
 2017/5/10         AMC         WFM.OQ      Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market)
 2017/5/11         BMO         M.N         Q1 2017 梅西百货(Macy's)
 2017/5/11         BMO         KSS.N       Q1 2017 Kohls Corp
 2017/5/11         AMC         JWN.N       Q1 2017 Nordstrom Inc
 2017/5/11         AMC         CA.OQ       Q4 2017 CA Inc
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 杜明霞)
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