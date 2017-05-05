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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 10:37 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月5日至5月12日

    路透5月5日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期(年/月  公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 /日)                                 
 2017/5/5        BMO       CTSH.OQ    Q1 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions)
 2017/5/5        BMO       MCO.N      Q1 2017 穆迪(Moody's Corp) 
 2017/5/5        BMO       HCN.N      Q1 2017 Welltower Inc
 2017/5/5        BMO       CNP.N      Q1 2017 CenterPoint Energy Inc
 2017/5/5        BMO       CI.N       Q1 2017 信诺集团(Cigna Corp)
 2017/5/5(预估)  AMC       BRKa.N     Q1 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)
 2017/5/8        BMO       AES.N      Q1 2017 AES Corp
 2017/5/8        BMO       TSN.N      Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods)
 2017/5/8        BMO       MNK.N      Q1 2017 Mallinckrodt Plc
 2017/5/8        BMO       SYY.N      Q3 2017 西斯科(Sysco)
 2017/5/8        BMO       XEC.N      Q1 2017 Cimarex Energy Co
 2017/5/8        BMO       NWL.N      Q1 2017 Newell Brands Inc
 2017/5/8        AMC       EOG.N      Q1 2017 EOG Resources Inc
 2017/5/8        AMC       IFF.N      Q1 2017 International Flavors & Fragrances Inc
 2017/5/8        AMC       MAR.OQ     Q1 2017 万豪国际(Marriott International)
 2017/5/8        AMC       TSO.N      Q1 2017 Tesoro Corp
 2017/5/9        11:00     DUK.N      Q1 2017 杜克能源(Duke Energy)
 2017/5/9        11:00     DISCA.OQ   Q1 2017 Discovery Communications Inc
 2017/5/9        BMO       HSIC.OQ    Q1 2017 Henry Schein Inc
 2017/5/9        BMO       SEE.N      Q1 2017 Sealed Air Corp
 2017/5/9        BMO       CBOE.OQ    Q1 2017 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司
 2017/5/9        BMO       AGN.N      Q1 2017 艾尔建(Allergan)
 2017/5/9        BMO       TGNA.N     Q1 2017 Tegna Inc
 2017/5/9        BMO       TDG.N      Q2 2017 TransDigm Group Inc
 2017/5/9        BMO       JEC.N      Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc
 2017/5/9        12:30     SRE.N      Q1 2017 Sempra Energy
 2017/5/9        BMO       XRAY.OQ    Q1 2017 Dentsply Sirona Inc
 2017/5/9        BMO       AON.N      Q1 2017 Aon PLC
 2017/5/9        AMC       MCHP.OQ    Q4 2017 Microchip Technology Inc
 2017/5/9        AMC       DIS.N      Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney)
 2017/5/9        AMC       NWSA.OQ    Q3 2017 新闻集团(News Corp)
 2017/5/9        AMC       REG.N      Q1 2017 Regency Centers Corp
 2017/5/9        AMC       TRIP.OQ    Q1 2017 TripAdvisor Inc
 2017/5/9        AMC       PCLN.OQ    Q1 2017 Priceline Group Inc
 2017/5/9        AMC       NVDA.OQ    Q1 2018 英伟达(Nvidia)
 2017/5/9        AMC       EA.OQ      Q4 2017 艺电(Electronic Arts)
 2017/5/10       BMO       MYL.OQ     Q1 2017 Mylan NV
 2017/5/10       BMO       COTY.N     Q3 2017 科蒂(Coty)
 2017/5/10       BMO       VMC.N      Q1 2017 Vulcan Materials Co
 2017/5/10       AMC       FOXA.OQ    Q3 2017 二十一世纪福克斯
 2017/5/10(预估  AMC       PRGO.N     Q1 2017 Perrigo Company PLC
 )                                    
 2017/5/10       AMC       SYMC.OQ    Q4 2017 赛门铁克(Symantec)
 2017/5/10       AMC       HOLX.OQ    Q2 2017 Hologic Inc
 2017/5/10       AMC       WFM.OQ     Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market)
 2017/5/11       BMO       M.N        Q1 2017 梅西百货(Macy's)
 2017/5/11       BMO       KSS.N      Q1 2017 Kohls Corp
 2017/5/11       AMC       JWN.N      Q1 2017 Nordstrom Inc
 2017/5/11       AMC       CA.OQ      Q4 2017 CA Inc
 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 于春红)
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