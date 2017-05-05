《美国上市公司业绩公布日程表》--5月5日至5月12日

路透5月5日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 /日) 2017/5/5 BMO CTSH.OQ Q1 2017 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions) 2017/5/5 BMO MCO.N Q1 2017 穆迪(Moody's Corp) 2017/5/5 BMO HCN.N Q1 2017 Welltower Inc 2017/5/5 BMO CNP.N Q1 2017 CenterPoint Energy Inc 2017/5/5 BMO CI.N Q1 2017 信诺集团(Cigna Corp) 2017/5/5(预估) AMC BRKa.N Q1 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 2017/5/8 BMO AES.N Q1 2017 AES Corp 2017/5/8 BMO TSN.N Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods) 2017/5/8 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/5/8 BMO SYY.N Q3 2017 西斯科(Sysco) 2017/5/8 BMO XEC.N Q1 2017 Cimarex Energy Co 2017/5/8 BMO NWL.N Q1 2017 Newell Brands Inc 2017/5/8 AMC EOG.N Q1 2017 EOG Resources Inc 2017/5/8 AMC IFF.N Q1 2017 International Flavors & Fragrances Inc 2017/5/8 AMC MAR.OQ Q1 2017 万豪国际(Marriott International) 2017/5/8 AMC TSO.N Q1 2017 Tesoro Corp 2017/5/9 11:00 DUK.N Q1 2017 杜克能源(Duke Energy) 2017/5/9 11:00 DISCA.OQ Q1 2017 Discovery Communications Inc 2017/5/9 BMO HSIC.OQ Q1 2017 Henry Schein Inc 2017/5/9 BMO SEE.N Q1 2017 Sealed Air Corp 2017/5/9 BMO CBOE.OQ Q1 2017 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司 2017/5/9 BMO AGN.N Q1 2017 艾尔建(Allergan) 2017/5/9 BMO TGNA.N Q1 2017 Tegna Inc 2017/5/9 BMO TDG.N Q2 2017 TransDigm Group Inc 2017/5/9 BMO JEC.N Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc 2017/5/9 12:30 SRE.N Q1 2017 Sempra Energy 2017/5/9 BMO XRAY.OQ Q1 2017 Dentsply Sirona Inc 2017/5/9 BMO AON.N Q1 2017 Aon PLC 2017/5/9 AMC MCHP.OQ Q4 2017 Microchip Technology Inc 2017/5/9 AMC DIS.N Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney) 2017/5/9 AMC NWSA.OQ Q3 2017 新闻集团(News Corp) 2017/5/9 AMC REG.N Q1 2017 Regency Centers Corp 2017/5/9 AMC TRIP.OQ Q1 2017 TripAdvisor Inc 2017/5/9 AMC PCLN.OQ Q1 2017 Priceline Group Inc 2017/5/9 AMC NVDA.OQ Q1 2018 英伟达(Nvidia) 2017/5/9 AMC EA.OQ Q4 2017 艺电(Electronic Arts) 2017/5/10 BMO MYL.OQ Q1 2017 Mylan NV 2017/5/10 BMO COTY.N Q3 2017 科蒂(Coty) 2017/5/10 BMO VMC.N Q1 2017 Vulcan Materials Co 2017/5/10 AMC FOXA.OQ Q3 2017 二十一世纪福克斯 2017/5/10(预估 AMC PRGO.N Q1 2017 Perrigo Company PLC ) 2017/5/10 AMC SYMC.OQ Q4 2017 赛门铁克(Symantec) 2017/5/10 AMC HOLX.OQ Q2 2017 Hologic Inc 2017/5/10 AMC WFM.OQ Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market) 2017/5/11 BMO M.N Q1 2017 梅西百货(Macy's) 2017/5/11 BMO KSS.N Q1 2017 Kohls Corp 2017/5/11 AMC JWN.N Q1 2017 Nordstrom Inc 2017/5/11 AMC CA.OQ Q4 2017 CA Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 张若琪 审校 于春红)