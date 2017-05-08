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市场报道 | 2017年 5月 8日 星期一 09:22 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月8日至5月15日

    路透5月8日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期(年/月/   公布时间    公司代码    业绩季度及公司名称
 日)                                       
 2017/5/8          BMO         AES.N       Q1 2017 AES Corp 
 2017/5/8          BMO         TSN.N       Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods)
 2017/5/8          BMO         MNK.N       Q1 2017 Mallinckrodt Plc 
 2017/5/8          BMO         SYY.N       Q3 2017 西斯科(Sysco)
 2017/5/8          BMO         NWL.N       Q1 2017 Newell Brands Inc 
 2017/5/8          AMC         EOG.N       Q1 2017 EOG Resources Inc 
 2017/5/8          AMC         IFF.N       Q1 2017 International Flavors & Fragrances Inc 
 2017/5/8          AMC         MAR.OQ      Q1 2017 万豪国际(Marriott International)
 2017/5/8          AMC         TSO.N       Q1 2017 Tesoro Corp 
 2017/5/9          11:00       DUK.N       Q1 2017 杜克能源(Duke Energy)
 2017/5/9          11:00       DISCA.OQ    Q1 2017 Discovery Communications Inc 
 2017/5/9          BMO         HSIC.OQ     Q1 2017 Henry Schein Inc 
 2017/5/9          BMO         SEE.N       Q1 2017 Sealed Air Corp 
 2017/5/9          BMO         CBOE.OQ     Q1 2017 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司
 2017/5/9          BMO         AGN.N       Q1 2017 艾尔建(Allergan)
 2017/5/9          BMO         TGNA.N      Q1 2017 Tegna Inc 
 2017/5/9          BMO         TDG.N       Q2 2017 TransDigm Group Inc 
 2017/5/9          BMO         JEC.N       Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc 
 2017/5/9          12:30       SRE.N       Q1 2017 Sempra Energy 
 2017/5/9          BMO         XRAY.OQ     Q1 2017 Dentsply Sirona Inc 
 2017/5/9          BMO         AON.N       Q1 2017 Aon PLC 
 2017/5/9          AMC         MCHP.OQ     Q4 2017 Microchip Technology Inc 
 2017/5/9          AMC         DIS.N       Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney)
 2017/5/9          AMC         NWSA.OQ     Q3 2017 新闻集团(News Corp) 
 2017/5/9          AMC         REG.N       Q1 2017 Regency Centers Corp 
 2017/5/9          AMC         TRIP.OQ     Q1 2017 TripAdvisor Inc 
 2017/5/9          AMC         PCLN.OQ     Q1 2017 Priceline Group Inc 
 2017/5/9          AMC         NVDA.OQ     Q1 2018 英伟达(Nvidia)
 2017/5/9          AMC         EA.OQ       Q4 2017 艺电(Electronic Arts) 
 2017/5/10         BMO         MYL.OQ      Q1 2017 Mylan NV 
 2017/5/10         BMO         COTY.N      Q3 2017 科蒂(Coty)
 2017/5/10         BMO         VMC.N       Q1 2017 Vulcan Materials Co 
 2017/5/10         BMO         XEC.N       Q1 2017 Cimarex Energy Co 
 2017/5/10         AMC         FOXA.OQ     Q3 2017 二十一世纪福克斯
 2017/5/10 (预估)  AMC         PRGO.N      Q1 2017 Perrigo Company PLC 
 2017/5/10         AMC         SYMC.OQ     Q4 2017 赛门铁克(Symantec)
 2017/5/10         AMC         HOLX.OQ     Q2 2017 Hologic Inc 
 2017/5/10         AMC         WFM.OQ      Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market)
 2017/5/11         BMO         M.N         Q1 2017 梅西百货(Macy's)
 2017/5/11         BMO         KSS.N       Q1 2017 Kohls Corp 
 2017/5/11         AMC         JWN.N       Q1 2017 Nordstrom Inc 
 2017/5/11         AMC         CA.OQ       Q4 2017 CA Inc 
 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
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