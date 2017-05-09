《美国上市公司业绩公布日程表》--5月9日至5月16日

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透5月9日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 ) 间 2017/5/9 11:00 DUK.N Q1 2017 杜克能源(Duke Energy) 2017/5/9 11:00 DISCA.OQ Q1 2017 Discovery Communications Inc 2017/5/9 BMO HSIC.OQ Q1 2017 Henry Schein Inc 2017/5/9 BMO SEE.N Q1 2017 Sealed Air Corp 2017/5/9 BMO CBOE.OQ Q1 2017 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司 2017/5/9 BMO AGN.N Q1 2017 艾尔建(Allergan) 2017/5/9 BMO TGNA.N Q1 2017 Tegna Inc 2017/5/9 BMO TDG.N Q2 2017 TransDigm Group Inc 2017/5/9 BMO JEC.N Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc 2017/5/9 12:30 SRE.N Q1 2017 Sempra Energy 2017/5/9 BMO XRAY.OQ Q1 2017 Dentsply Sirona Inc 2017/5/9 BMO AON.N Q1 2017 Aon PLC 2017/5/9 AMC MCHP.OQ Q4 2017 Microchip Technology Inc 2017/5/9 AMC DIS.N Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney) 2017/5/9 AMC NWSA.OQ Q3 2017 新闻集团(News Corp) 2017/5/9 AMC REG.N Q1 2017 Regency Centers Corp 2017/5/9 AMC TRIP.OQ Q1 2017 TripAdvisor Inc 2017/5/9 AMC PCLN.OQ Q1 2017 Priceline Group Inc 2017/5/9 AMC NVDA.OQ Q1 2018 英伟达(Nvidia) 2017/5/9 AMC EA.OQ Q4 2017 艺电(Electronic Arts) 2017/5/10 BMO MYL.OQ Q1 2017 Mylan NV 2017/5/10 BMO COTY.N Q3 2017 科蒂(Coty) 2017/5/10 BMO VMC.N Q1 2017 Vulcan Materials Co 2017/5/10 BMO XEC.N Q1 2017 Cimarex Energy Co 2017/5/10 AMC FOXA.OQ Q3 2017 二十一世纪福克斯 2017/5/10(预估) AMC PRGO.N Q1 2017 Perrigo Company PLC 2017/5/10 AMC SYMC.OQ Q4 2017 赛门铁克(Symantec) 2017/5/10 AMC HOLX.OQ Q2 2017 Hologic Inc 2017/5/10 AMC WFM.OQ Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market) 2017/5/11 BMO M.N Q1 2017 梅西百货(Macy's) 2017/5/11 BMO KSS.N Q1 2017 Kohls Corp 2017/5/11 AMC JWN.N Q1 2017 Nordstrom Inc 2017/5/11 AMC CA.OQ Q4 2017 CA Inc 2017/5/16 BMO TJX.N Q1 2018 TJX Companies Inc 2017/5/16 BMO HD.N Q1 2017 家得宝(Home Depot) 2017/5/16(预估) BMO SPLS.OQ Q1 2017 史泰博(Staples) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)