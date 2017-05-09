版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 09:22 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月9日至5月16日

    路透5月9日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明
，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
 公布日期(年/月/日  公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
 )                  间                  
 2017/5/9           11:00    DUK.N      Q1 2017 杜克能源(Duke Energy)
 2017/5/9           11:00    DISCA.OQ   Q1 2017 Discovery Communications Inc 
 2017/5/9           BMO      HSIC.OQ    Q1 2017 Henry Schein Inc 
 2017/5/9           BMO      SEE.N      Q1 2017 Sealed Air Corp 
 2017/5/9           BMO      CBOE.OQ    Q1 2017 芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司
 2017/5/9           BMO      AGN.N      Q1 2017 艾尔建(Allergan)
 2017/5/9           BMO      TGNA.N     Q1 2017 Tegna Inc 
 2017/5/9           BMO      TDG.N      Q2 2017 TransDigm Group Inc 
 2017/5/9           BMO      JEC.N      Q2 2017 Jacobs Engineering Group Inc 
 2017/5/9           12:30    SRE.N      Q1 2017 Sempra Energy 
 2017/5/9           BMO      XRAY.OQ    Q1 2017 Dentsply Sirona Inc 
 2017/5/9           BMO      AON.N      Q1 2017 Aon PLC 
 2017/5/9           AMC      MCHP.OQ    Q4 2017 Microchip Technology Inc 
 2017/5/9           AMC      DIS.N      Q2 2017 华特迪士尼(Walt Disney)
 2017/5/9           AMC      NWSA.OQ    Q3 2017 新闻集团(News Corp) 
 2017/5/9           AMC      REG.N      Q1 2017 Regency Centers Corp 
 2017/5/9           AMC      TRIP.OQ    Q1 2017 TripAdvisor Inc 
 2017/5/9           AMC      PCLN.OQ    Q1 2017 Priceline Group Inc 
 2017/5/9           AMC      NVDA.OQ    Q1 2018 英伟达(Nvidia)
 2017/5/9           AMC      EA.OQ      Q4 2017 艺电(Electronic Arts) 
 2017/5/10          BMO      MYL.OQ     Q1 2017 Mylan NV 
 2017/5/10          BMO      COTY.N     Q3 2017 科蒂(Coty)
 2017/5/10          BMO      VMC.N      Q1 2017 Vulcan Materials Co 
 2017/5/10          BMO      XEC.N      Q1 2017 Cimarex Energy Co 
 2017/5/10          AMC      FOXA.OQ    Q3 2017 二十一世纪福克斯
 2017/5/10(预估)    AMC      PRGO.N     Q1 2017 Perrigo Company PLC 
 2017/5/10          AMC      SYMC.OQ    Q4 2017 赛门铁克(Symantec)
 2017/5/10          AMC      HOLX.OQ    Q2 2017 Hologic Inc 
 2017/5/10          AMC      WFM.OQ     Q2 2017 全食超市(Whole Foods Market) 
 2017/5/11          BMO      M.N        Q1 2017 梅西百货(Macy's)
 2017/5/11          BMO      KSS.N      Q1 2017 Kohls Corp 
 2017/5/11          AMC      JWN.N      Q1 2017 Nordstrom Inc 
 2017/5/11          AMC      CA.OQ      Q4 2017 CA Inc 
 2017/5/16          BMO      TJX.N      Q1 2018 TJX Companies Inc 
 2017/5/16          BMO      HD.N       Q1 2017 家得宝(Home Depot) 
 2017/5/16(预估)    BMO      SPLS.OQ    Q1 2017 史泰博(Staples) 
 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐