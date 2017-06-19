《美国上市公司业绩公布日程表》--6月19日至6月26日

路透6月19日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为 GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 ) 2017/6/20 BMO LEN.N Q2 2017 Lennar Corp 2017/6/20 AMC RHT.N Q1 2018 红帽 2017/6/20 AMC ADBE.OQ Q2 2017 Adobe Systems Inc 2017/6/20 20:15 FDX.N Q4 2017 联邦快递(FedEx) 2017/6/21 BMO KMX.N Q1 2018 Carmax Inc 2017/6/22 BMO ACN.N Q3 2017 埃森哲(Accenture) 2017/6/22 BMO CCL.N Q2 2017 嘉裕(Carnival) 2017/6/22 AMC BBBY.OQ Q1 2017 Bed Bath & Beyond Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 孙国玉；审校 杜明霞)