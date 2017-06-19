《美国上市公司业绩公布日程表》--6月19日至6月26日

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
路透6月19日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为 GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 ) 2017/6/20 BMO LEN.N Q2 2017 Lennar Corp 2017/6/20 AMC RHT.N Q1 2018 红帽 2017/6/20 AMC ADBE.OQ Q2 2017 Adobe Systems Inc 2017/6/20 20:15 FDX.N Q4 2017 联邦快递(FedEx) 2017/6/21 BMO KMX.N Q1 2018 Carmax Inc 2017/6/22 BMO ACN.N Q3 2017 埃森哲(Accenture) 2017/6/22 BMO CCL.N Q2 2017 嘉裕(Carnival) 2017/6/22 AMC BBBY.OQ Q1 2017 Bed Bath & Beyond Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 孙国玉；审校 杜明霞)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。