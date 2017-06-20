版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 20日 星期二 08:32 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月20日至6月27日

    路透6月20日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为
GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。    
 公布日期(年/月/日  公布时间     公司代码       业绩季度及公司名称
 )                                              
 2017/6/20          BMO          LEN.N          Q2 2017 Lennar Corp
 2017/6/20          AMC          RHT.N          Q1 2018 红帽
 2017/6/20          AMC          ADBE.OQ        Q2 2017 Adobe Systems Inc
 2017/6/20          20:15        FDX.N          Q4 2017 联邦快递(FedEx)
 2017/6/21          BMO          KMX.N          Q1 2018 Carmax Inc
 2017/6/22          BMO          ACN.N          Q3 2017 埃森哲(Accenture)
 2017/6/22          BMO          CCL.N          Q2 2017 嘉裕(Carnival) 
 2017/6/22          AMC          BBBY.OQ        Q1 2017 Bed Bath & Beyond Inc
 2017/6/27          BMO          INFO.OQ        Q2 2017 IHS Markit Ltd 
 2017/6/27          BMO          DRI.N          Q4 2017 Darden Restaurants Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐