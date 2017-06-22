版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 08:42 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月22日至6月29日

    路透6月22日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC
-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。    
 公布日期(年/月/日  公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 )                                         
 2017/6/22          BMO        ACN.N       Q3 2017 埃森哲(Accenture)
 2017/6/22          BMO        CCL.N       Q2 2017 嘉裕(Carnival) 
 2017/6/22          AMC        BBBY.OQ     Q1 2017 Bed Bath & Beyond Inc 
 2017/6/27          BMO        INFO.OQ     Q2 2017 IHS Markit Ltd 
 2017/6/27          BMO        DRI.N       Q4 2017 Darden Restaurants Inc 
 2017/6/28          BMO        MON.N       Q3 2017 孟山都(Monsanto)
 2017/6/28          BMO        GIS.N       Q4 2017 General Mills Inc 
 2017/6/28          BMO        PAYX.OQ     Q4 2017 Paychex Inc 
 2017/6/29          11:00      WBA.OQ      Q3 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance)
 2017/6/29          BMO        AYI.N       Q3 2017 Acuity Brands Inc 
 2017/6/29          BMO        MKC.N       Q2 2017 味好美(McCormick)
 2017/6/29          BMO        CAG.N       Q4 2017 Conagra Brands Inc 
 2017/6/29          BMO        STZ.N       Q1 2018 Constellation Brands Inc 
 2017/6/29          AMC        MU.OQ       Q3 2017 美光(Micron Technology)
 2017/6/29          AMC        NKE.N       Q4 2017 耐克公司(耐吉,Nike)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐