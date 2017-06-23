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市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 08:38 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月23日至6月30日

    路透6月23日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AM
C-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。   

 公布日期(年/月/日  公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 )                                        
 2017/6/27          BMO       INFO.OQ     Q2 2017 IHS Markit Ltd
 2017/6/27          BMO       DRI.N       Q4 2017 Darden Restaurants Inc 
 2017/6/28          BMO       MON.N       Q3 2017 孟山都(Monsanto)
 2017/6/28          BMO       GIS.N       Q4 2017 General Mills Inc 
 2017/6/28          BMO       PAYX.OQ     Q4 2017 Paychex Inc 
 2017/6/29          11:00     WBA.OQ      Q3 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance)
 2017/6/29          BMO       AYI.N       Q3 2017 Acuity Brands Inc 
 2017/6/29          BMO       MKC.N       Q2 2017 味好美(McCormick)
 2017/6/29          BMO       CAG.N       Q4 2017 Conagra Brands Inc 
 2017/6/29          BMO       STZ.N       Q1 2018 Constellation Brands Inc 
 2017/6/29          AMC       MU.OQ       Q3 2017 美光(Micron Technology)
 2017/6/29          AMC       NKE.N       Q4 2017 耐克公司(耐吉,Nike)
 

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 孙国玉；审校 杜明霞)
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