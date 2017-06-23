《美国上市公司业绩公布日程表》--6月23日至6月30日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月23日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AM C-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 ) 2017/6/27 BMO INFO.OQ Q2 2017 IHS Markit Ltd 2017/6/27 BMO DRI.N Q4 2017 Darden Restaurants Inc 2017/6/28 BMO MON.N Q3 2017 孟山都(Monsanto) 2017/6/28 BMO GIS.N Q4 2017 General Mills Inc 2017/6/28 BMO PAYX.OQ Q4 2017 Paychex Inc 2017/6/29 11:00 WBA.OQ Q3 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 2017/6/29 BMO AYI.N Q3 2017 Acuity Brands Inc 2017/6/29 BMO MKC.N Q2 2017 味好美(McCormick) 2017/6/29 BMO CAG.N Q4 2017 Conagra Brands Inc 2017/6/29 BMO STZ.N Q1 2018 Constellation Brands Inc 2017/6/29 AMC MU.OQ Q3 2017 美光(Micron Technology) 2017/6/29 AMC NKE.N Q4 2017 耐克公司(耐吉,Nike) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 孙国玉；审校 杜明霞)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。