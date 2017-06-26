《美国上市公司业绩公布日程表》--6月26日至7月3日

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
路透6月26日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/6/27 BMO INFO.OQ Q2 2017 IHS Markit Ltd 2017/6/27 BMO DRI.N Q4 2017 Darden Restaurants Inc 2017/6/28 BMO MON.N Q3 2017 孟山都(Monsanto) 2017/6/28 BMO GIS.N Q4 2017 General Mills Inc 2017/6/28 BMO PAYX.OQ Q4 2017 Paychex Inc 2017/6/29 AMC MU.OQ Q3 2017 美光(Micron Technology) 2017/6/29 AMC NKE.N Q4 2017 耐克公司(耐吉,Nike) 2017/6/29 BMO AYI.N Q3 2017 Acuity Brands Inc 2017/6/29 BMO MKC.N Q2 2017 McCormick & Company Inc 2017/6/29 BMO CAG.N Q4 2017 Conagra Brands Inc 2017/6/29 BMO STZ.N Q1 2018 Constellation Brands Inc 2017/6/29 11:00 WBA.OQ Q3 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1