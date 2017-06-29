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《美国上市公司业绩公布日程表》--6月29日至7月6日
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2017年6月29日 / 凌晨12点05分 / 2 天前

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月29日至7月6日

1 分钟阅读

    路透6月29日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A
MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。   
    
 公布日期       公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 2017/6/29      AMC        MU.OQ       Q3 2017 美光(Micron Technology)
 2017/6/29      AMC        NKE.N       Q4 2017 耐克公司(耐吉,Nike)
 2017/6/29      BMO        AYI.N       Q3 2017 Acuity Brands Inc 
 2017/6/29      BMO        MKC.N       Q2 2017 味好美(McCormick)
 2017/6/29      BMO        CAG.N       Q4 2017 Conagra Brands Inc 
 2017/6/29      BMO        STZ.N       Q1 2018 Constellation Brands Inc 
 2017/6/29      11:00      WBA.OQ      Q3 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 白云; 审校 龚芳)

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