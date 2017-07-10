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《美国上市公司业绩公布日程表》--7月10日至7月17日
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2017年7月10日 / 凌晨3点17分 / 2 天前

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月10日至7月17日

2 分钟阅读

    路透7月10日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GM
T时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。

    
 公布日期             公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2017年7月11日(预估)  BMO       YUM.N       Q2 2017 百胜集团 
                                            
 2017年7月11日        BMO       PEP.N       Q2 2017 百事可乐
 2017年7月12日        11:00     FAST.OQ     Q2 2017 Fastenal 
 2017年7月12日(预估)  BMO       OMC.N       Q2 2017 宏盟集团(Omnicom Group)
                                            
 2017年7月13日        BMO       DAL.N       Q2 2017 达美航空(Delta Air Line)
 2017年7月14日        12:00     WFC.N       Q2 2017 富国银行
 2017年7月14日        BMO       JPM.N       Q2 2017 摩根大通
 2017年7月14日        BMO       PNC.N       Q2 2017 PNC Financial Services Group
 2017年7月14日        BMO       C.N         Q2 2017 花旗集团
 2017年7月17日        BMO       JBHT.OQ     Q2 2017 J B Hunt Transport Services(暂定)
 2017年7月17日        BMO       BLK.N       Q2 2017 贝莱德(Blackrock) 
 2017年7月17日(预估)  BMO       SCHW.N      Q2 2017 嘉信理财(Charles Schwab)
                                            
 2017年7月17日(预估)  AMC       CTAS.OQ     Q4 2017 Cintas 
                                            
 2017年7月17日        AMC       NFLX.OQ     Q2 2017 Netflix
 
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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