《美国上市公司业绩公布日程表》--7月26日至8月2日

路透7月26日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间; AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 7/26 10:00 ANTM.N Q2 2017 Anthem Inc 7/26 11:00 WEC.N Q2 2017 WEC Energy Group Inc 7/26 11:30 FLIR.OQ Q2 2017 FLIR Systems Inc 7/26 12:00 NSC.N Q2 2017 诺福克南方(Norfolk Southern) 7/26 BMO NEE.N Q2 2017 NextEra Energy Inc 7/26 BMO BAX.N Q2 2017 百特国际(Baxter International) 7/26 BMO TMO.N Q2 2017 Thermo Fisher Scientific Inc 7/26 BMO APH.N Q2 2017 Amphenol Corp 7/26 BMO HLT.N Q2 2017 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 7/26 BMO F.N Q2 2017 福特汽车 7/26 BMO TEL.N Q3 2017 TE Connectivity Ltd 7/26 BMO DHI.N Q3 2017 D.R. Horton Inc 7/26 BMO KO.N Q2 2017 可口可乐 7/26(预估 BMO RAI^G17 Q2 2017 Reynolds American Inc ) 7/26 BMO NOC.N Q2 2017 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman) 7/26 BMO GLW.N Q2 2017 康宁公司(Corning) 7/26 BMO LH.N Q2 2017 Laboratory Corporation of America Holdings 7/26 BMO WM.N Q2 2017 Waste Management Inc 7/26 BMO ROK.N Q3 2017 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 7/26 BMO IR.N Q2 2017 Ingersoll-Rand PLC 7/26 BMO NDAQ.OQ Q2 2017 纳斯达克 7/26 BMO HSY.N Q2 2017 好时(Hershey) 7/26 BMO DTE.N Q2 2017 DTE Energy Co 7/26 BMO GD.N Q2 2017 General Dynamics Corp 7/26 BMO STT.N Q2 2017 道富银行 7/26 BMO BA.N Q2 2017 波音 7/26 BMO ALK.N Q2 2017 Alaska Air Group Inc 7/26 BMO HES.N Q2 2017 Hess Corp 7/26 BMO PYPL.OQ Q2 2017 PayPal Holdings Inc 7/26 AMC FTI.N Q2 2017 TechnipFMC PLC 7/26 AMC LRCX.OQ Q4 2017 Lam Research Corp 7/26 AMC UDR.N Q2 2017 UDR Inc 7/26 AMC XL.N Q2 2017 XL Group Ltd 7/26 AMC MAA.N Q2 2017 Mid-America Apartment Communities Inc 7/26 AMC TSCO.OQ Q2 2017 Tractor Supply Co 7/26 AMC O.N Q2 2017 Realty Income Corp 7/26 AMC RJF.N Q3 2017 Raymond James Financial Inc 7/26 AMC TMK.N Q2 2017 Torchmark Corp 7/26 AMC VRTX.OQ Q2 2017 Vertex Pharmaceuticals Inc 7/26 AMC GILD.OQ Q2 2017 吉利德科学(Gilead Sciences) 7/26 20:00 FFIV.OQ Q3 2017 F5 Networks Inc 7/26 AMC EFX.N Q2 2017 Equifax Inc 7/26 AMC EW.N Q2 2017 Edwards Lifesciences Corp 7/26 AMC HST.N Q2 2017 Host Hotels & Resorts Inc 7/26 AMC VAR.N Q3 2017 Varian Medical Systems Inc 7/26 AMC FB.OQ Q2 2017 Facebook Inc 7/26 AMC DFS.N Q2 2017 Discover Financial Services 7/26 AMC WFM.OQ Q3 2017 全食超市(Whole Foods Market) 7/26 AMC KIM.N Q2 2017 Kimco Realty Corp 7/26 20:30 WHR.N Q2 2017 惠而浦(Whirlpool) 7/26 AMC ORLY.OQ Q2 2017 O'Reilly Automotive Inc 7/26 AMC PSA.N Q2 2017 Public Storage 7/26 AMC XLNX.OQ Q1 2018 赛灵思(Xilinx) 7/27 10:30 LUV.N Q2 2017 西南航空(Southwest Airlines) 7/27 10:55 IVZ.N Q2 2017 Invesco Ltd 7/27 NTS BWA.N Q2 2017 BorgWarner Inc 7/27 11:00 RTN.N Q2 2017 雷神(Raytheon) 7/27 11:00 AMT.N Q2 2017 American Tower Corp 7/27 11:00 MAS.N Q2 2017 Masco Corp 7/27 11:30 ZBH.N Q2 2017 Zimmer Biomet Holdings Inc 7/27 11:30 VZ.N Q2 2017 威瑞森通讯(Verizon Communications) 7/27 BMO SPGI.N Q2 2017 S&P Global Inc 7/27 BMO ADP.OQ Q4 2017 Automatic Data Processing Inc 7/27 BMO BMY.N Q2 2017 百时美施贵宝(必治妥施贵宝,Bristol-Myers Squibb) 7/27 BMO HP.N Q3 2017 Helmerich and Payne Inc 7/27 BMO MA.N Q2 2017 万事达卡 7/27 BMO LLL.N Q2 2017 L3 Technologies Inc 7/27 BMO CMCSA.OQ Q2 2017 康卡斯特(Comcast) 7/27 BMO PX.N Q2 2017 普莱克斯(Praxair) 7/27 BMO ALXN.OQ Q2 2017 Alexion Pharmaceuticals Inc 7/27 BMO EQT.N Q2 2017 EQT Corp 7/27 BMO IP.N Q2 2017 国际纸业(International Paper) 7/27 BMO BSX.N Q2 2017 Boston Scientific Corp 7/27 BMO MCK.N Q1 2018 麦克森(McKesson) 7/27 BMO AEP.N Q2 2017 美国电力(American Electric Power) 7/27 BMO NLSN.N Q2 2017 Nielsen Holdings PLC 7/27 BMO MPC.N Q2 2017 马拉松原油(Marathon Petroleum) 7/27 BMO LKQ.OQ Q2 2017 LKQ Corp 7/27 BMO XEL.N Q2 2017 Xcel Energy Inc 7/27 BMO COP.N Q2 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips) 7/27 BMO CHTR.OQ Q2 2017 特许通讯(Charter Communications) 7/27 BMO ALLE.N Q2 2017 Allegion PLC 7/27 BMO DOW.N Q2 2017 陶氏化学(Dow Chemical) 7/27 BMO MO.N Q2 2017 高特利集团(Altria Group) 7/27 BMO UPS.N Q2 2017 联合包裹(优比速,UPS) 7/27 BMO MMC.N Q2 2017 威达信集团(Marsh & McLennan) 7/27 BMO CELG.OQ Q2 2017 新基(Celgene) 7/27 BMO DPS.N Q2 2017 Dr Pepper Snapple Group Inc 7/27 BMO JCI.N Q3 2017 江森自控(Johnson Controls) 7/27 BMO PCG.N Q2 2017 太平洋燃气电力(PG&E Corp.) 7/27 BMO VLO.N Q2 2017 瓦莱罗能源(Valero Energy) 7/27 BMO CBG.N Q2 2017 世邦魏理仕(CBRE) 7/27 BMO PG.N Q4 2017 宝洁(宝硷,P&G) 7/27 AMC VRSN.OQ Q2 2017 Verisign Inc 7/27 AMC SBUX.OQ Q3 2017 星巴克 7/27 AMC EA.OQ Q1 2018 艺电(Electronic Arts) 7/27 AMC FLS.N Q2 2017 Flowserve Corp 7/27 AMC AFL.N Q2 2017 Aflac Inc 7/27 AMC EIX.N Q2 2017 Edison International 7/27 AMC FE.N Q2 2017 FirstEnergy Corp 7/27 AMC LEG.N Q2 2017 Leggett & Platt 7/27 AMC EXPE.OQ Q2 2017 Expedia Inc 7/27 AMC AJG.N Q2 2017 Arthur J Gallagher & Co 7/27 AMC EMN.N Q2 2017 Eastman Chemical Co 7/27 AMC PFG.N Q2 2017 信安金融集团 7/27 AMC AMZN.OQ Q2 2017 亚马逊 7/27 AMC AIV.N Q2 2017 Apartment Investment and Management Co 7/27 AMC WDC.OQ Q4 2017 西部数据(WD) 7/27 AMC NOV.N Q2 2017 国民油井华高(National Oilwell Varco) 7/27 20:00 SYK.N Q2 2017 史赛克(Stryker) 7/27 AMC MTD.N Q2 2017 Mettler-Toledo International Inc 7/27 AMC ALGN.OQ Q2 2017 Align Technology Inc 7/27 AMC RSG.N Q2 2017 Republic Services Inc 7/27 AMC DLR.N Q2 2017 Digital Realty Trust Inc 7/27 AMC FTV.N Q2 2017 Fortive Corp 7/27 AMC MHK.N Q2 2017 Mohawk Industries Inc 7/27 AMC INTC.OQ Q2 2017 英特尔 7/27 AMC ES.N Q2 2017 Eversource Energy 7/27 AMC CERN.OQ Q2 2017 Cerner Corp 7/27 AMC HIG.N Q2 2017 哈特福德金融服务(Hartford Financial Services Group) 7/27 AMC ESS.N Q2 2017 Essex Property Trust Inc 7/27 AMC UNM.N Q2 2017 Unum Group 7/27 20:05 MAT.OQ Q2 2017 美泰儿(Mattel) 7/27 20:15 KLAC.OQ Q4 2017 KLA-Tencor Corp 7/28 NTS LYB.N Q2 2017 利安德巴塞尔工业(LyondellBasell Industries) 7/28 11:30 BHGE.N Q2 2017 Baker Hughes A GE Co 7/28 12:00 XOM.N Q2 2017 埃克森美孚 (Exxon Mobil) 7/28 BMO WY.N Q2 2017 Weyerhaeuser Co 7/28 BMO COL.N Q3 2017 Rockwell Collins Inc 7/28 BMO IRM.N Q2 2017 Iron Mountain Inc 7/28 BMO MRK.N Q2 2017 默克 7/28 BMO GT.OQ Q2 2017 固特异轮胎(Goodyear Tire) 7/28 BMO CMS.N Q2 2017 CMS Energy Corp 7/28 BMO VTR.N Q2 2017 Ventas Inc 7/28 BMO COG.N Q2 2017 Cabot Oil & Gas Corp 7/28 BMO CVX.N Q2 2017 雪佛龙(Chevron) 7/28 BMO HCN.N Q2 2017 Welltower Inc 7/28 BMO AAL.OQ Q2 2017 美国航空集团(American Airlines Group) 7/28 BMO ABBV.N Q2 2017 艾伯维(AbbVie) 7/28 BMO PEG.N Q2 2017 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) 7/28 BMO BEN.N Q3 2017 Franklin Resources Inc 7/31 BMO ROP.N Q2 2017 Roper Technologies Inc 7/31 BMO AMG.N Q2 2017 Affiliated Managers Group Inc 7/31 BMO L.N Q2 2017 Loews Corp 7/31(预估 BMO EXPD.OQ Q2 2017 Expeditors International of Washington Inc ) 7/31 AMC VNO.N Q2 2017 Vornado Realty Trust 7/31 AMC ARE.N Q2 2017 Alexandria Real Estate Equities Inc 8/1 10:45 XRX.N Q2 2017 施乐(全录,Xerox) 8/1 10:55 UAA.N Q2 2017 Under Armour Inc 8/1 10:55 XYL.N Q2 2017 Xylem Inc 8/1 11:00 INCY.OQ Q2 2017 Incyte Corp 8/1 BMO SPG.N Q2 2017 Simon Property Group Inc 8/1(预估) BMO LUK.N Q2 2017 Leucadia National Corp 8/1 BMO CME.OQ Q2 2017 CME Group Inc 8/1(预估) BMO PGR.N Q2 2017 Progressive Corp 8/1 BMO ETN.N Q2 2017 Eaton Corporation PLC 8/1 BMO ADM.N Q2 2017 Archer Daniels Midland Co 8/1 BMO EMR.N Q3 2017 艾默生电气(Emerson Electric) 8/1 BMO PFE.N Q2 2017 辉瑞(Pfizer) 8/1 BMO HCP.N Q2 2017 HCP Inc 8/1 BMO HRS.N Q4 2017 Harris Corp 8/1 BMO APD.N Q3 2017 Air Products and Chemicals Inc 8/1 BMO PSX.N Q2 2017 Phillips 66 8/1 BMO CMI.N Q2 2017 康明斯(Cummins) 8/1 BMO MOS.N Q2 2017 美盛(Mosaic) 8/1 BMO MLM.N Q2 2017 Martin Marietta Materials Inc 8/1 BMO ECL.N Q2 2017 Ecolab Inc 8/1(预估) BMO TWX.N Q2 2017 时代华纳(Time Warner) 8/1 BMO RCL.N Q2 2017 Royal Caribbean Cruises Ltd 8/1 BMO IDXX.OQ Q2 2017 IDEXX Laboratories Inc 8/1 AMC PXD.N Q2 2017 Pioneer Natural Resources Co 8/1 AMC RRC.N Q2 2017 Range Resources Corp 8/1 AMC EXR.N Q2 2017 Extra Space Storage Inc 8/1 AMC FISV.OQ Q2 2017 Fiserv Inc 8/1 AMC OKE.N Q2 2017 ONEOK Inc 8/1 AMC ALL.N Q2 2017 Allstate Corp 8/1 AMC DVA.N Q2 2017 DaVita Inc 8/1 AMC FMC.N Q2 2017 FMC Corp 8/1 AMC EOG.N Q2 2017 EOG Resources Inc 8/1 AMC HBI.N Q2 2017 HanesBrands Inc 8/1 AMC ILMN.OQ Q2 2017 Illumina Inc 8/1 AMC AAPL.OQ Q3 2017 苹果 8/1 AMC BXP.N Q2 2017 Boston Properties Inc 8/1 AMC AIZ.N Q2 2017 Assurant Inc 8/1 AMC DVN.N Q2 2017 戴文能源(Devon Energy) 8/1 AMC VRSK.OQ Q2 2017 Verisk Analytics Inc 8/1 AMC NFX.N Q2 2017 Newfield Exploration Co 8/2 10:30 HUM.N Q2 2017 Humana Inc 8/2 11:00 MDLZ.OQ Q2 2017 亿滋国际(Mondelez International) 8/2 11:30 SO.N Q2 2017 Southern Co 8/2 BMO NI.N Q2 2017 NiSource Inc 8/2 BMO DLPH.N Q2 2017 德尔福(Delphi Automotive) 8/2(预估) BMO PWR.N Q2 2017 Quanta Services Inc 8/2 BMO AME.N Q2 2017 Ametek Inc 8/2 BMO CAH.N Q4 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 8/2 BMO FIS.N Q2 2017 Fidelity National Information Services Inc 8/2 BMO TAP.N Q2 2017 Molson Coors Brewing Co 8/2 BMO D.N Q2 2017 道明尼资源(Dominion Resources) 8/2 BMO GGP.N Q2 2017 GGP Inc 8/2 BMO ETR.N Q2 2017 Entergy Corp 8/2 BMO VMC.N Q2 2017 Vulcan Materials Co 8/2 BMO EXC.N Q2 2017 Exelon Corp 8/2 BMO AN.N Q2 2017 AutoNation Inc 8/2 BMO GRMN.OQ Q2 2017 Garmin Ltd 8/2 BMO LVLT.N Q2 2017 Level 3 Communications Inc 8/2 AMC MRO.N Q2 2017 Marathon Oil Corp 8/2 AMC CF.N Q2 2017 CF Industries Holdings Inc 8/2 AMC MAC.N Q2 2017 Macerich Co 8/2 AMC CTXS.OQ Q2 2017 Citrix Systems Inc 8/2 AMC CA.OQ Q1 2018 CA Inc 8/2 AMC CTL.N Q2 2017 CenturyLink Inc 8/2 AMC AVB.N Q2 2017 AvalonBay Communities Inc 8/2 AMC OXY.N Q2 2017 西方石油(Occidental Petroleum) 8/2 AMC PRU.N Q2 2017 美国保德信金融集团 8/2(预估) AMC MNST.OQ Q2 2017 Monster Beverage Corp 8/2 AMC SYMC.OQ Q1 2018 Symantec Corp 8/2 AMC AWK.N Q2 2017 American Water Works Company Inc 8/2 AMC FBHS.N Q2 2017 Fortune Brands Home & Security Inc 8/2 AMC HOLX.OQ Q3 2017 Hologic Inc 8/2 AMC EQIX.OQ Q2 2017 Equinix Inc 8/2 AMC ANSS.OQ Q2 2017 ANSYS Inc 8/2 AMC QRVO.OQ Q1 2018 Qorvo Inc 8/2 AMC CINF.OQ Q2 2017 Cincinnati Financial Corp 8/2 AMC MET.N Q2 2017 美国大都会人寿保险公司 8/2 AMC RIG.N Q2 2017 Transocean Ltd 8/2 AMC LNC.N Q2 2017 Lincoln National Corp 8/2 AMC AIG.N Q2 2017 美国国际集团(AIG) 8/2 AMC FRT.N Q2 2017 Federal Realty Investment Trust 8/2 AMC MUR.N Q2 2017 Murphy Oil Corp 8/2 AMC CXO.N Q2 2017 Concho Resources Inc 8/2 AMC WMB.N Q2 2017 Williams Companies Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王丽鑫;审校 李婷仪)