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市场报道 | 2017年 2月 17日 星期五 06:11 BJT

《美国重要政经日程》-2月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布1月领先经济指标

1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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