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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 07:20 BJT

《美国重要政经日程》-2月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 费城联邦储备银行公布2月非制造业企业展望调查

1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告

1630 - 财政部标售三个月和六个月期国库券

1800 - 财政部标售四周期国库券和两年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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