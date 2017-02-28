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货币新闻 | 2017年 3月 1日 星期三 06:27 BJT

《美国重要政经日程》-3月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 商务部公布1月个人所得

1500 - 商务部公布1月建筑支出

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

-- 　- 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据

1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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