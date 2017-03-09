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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 06:11 BJT

《美国重要政经日程》-3月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布2月就业状况

1800 - 财政部公布2月联邦预算

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
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