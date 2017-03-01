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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 06:15 BJT

《美国重要政经日程》-3月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周失业金请领数据

1330 - 农业部公布一周出口销售

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，并宣布标售三年期、10年期和30年期公债

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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