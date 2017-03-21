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市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 06:14 BJT

《美国重要政经日程》-3月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部公布一周全球稻米价格

1300 - 美国联邦住房金融局(FHFA)公布1月房屋价格指数

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布2月成屋销售

1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

1900 - 美国农业部公布月度冷冻品库存报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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