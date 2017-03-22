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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 06:32 BJT

《美国重要政经日程》-3月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周失业金请领数据

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1400 - 商务部公布2月独栋房屋销售

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存

1500 - 堪萨斯联储公布3月份制造业指数和综合指数

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售52周期国库券、两年期浮息债券、以及两年期、五年期和七年期公债

1700 - 财政部发售10年期通胀保值债券

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 孙国玉；审校 龚芳)
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