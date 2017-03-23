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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 06:15 BJT

《美国重要政经日程》-3月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布2月建筑许可修正值

1230 - 商务部公布2月耐久财(耐用品)订单

1345 - 美国3月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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