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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:33 BJT

《美国重要政经日程》-3月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 劳工部公布2月美国罢工报告

1445 - Markit公布2月综合采购经理人指数(PMI)终值

1500 - 供应管理协会(ISM)公布2月非制造业指数

1515 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会。

1700 - 美联储副主席费舍尔于上述论坛午餐会发表演说

1715 - 美联储理事鲍威尔就“创新、科技与支付系统”发表讲话

1800 - 美联储主席叶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话

1900 - 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗主持一个小组讨论会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
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